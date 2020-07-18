Общество
ИнтерфаксВ Хабаровске возобновился митинг в поддержку Фургала
Уличные акции после ареста губернатора края Сергея Фургала продолжаются в Хабаровском крае уже неделю. Самые массовые проходят в Хабаровске. Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву.
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с чего всё началось
На центральной площади перед зданием правительства Хабаровского края в субботу вечером возобновилась акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.Интерфакс08:36
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