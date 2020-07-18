Общество
URA.RuВ Хабаровске началась вторая за день акция в поддержку Фургала
В Хабаровске перед зданием правительства края возобновился митинг в поддержку арестованного главы региона Сергея Фургала. Это уже вторая стихийная акция за 18 июля. Вечерний митинг собрал немного людей.
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с чего всё началось
На центральной площади перед зданием правительства Хабаровского края в субботу вечером возобновилась акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.Интерфакс08:36
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