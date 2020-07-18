Общество

URA.RuURA.RuВ Хабаровске началась вторая за день акция в поддержку Фургала

В Хабаровске перед зданием правительства края возобновился митинг в поддержку арестованного главы региона Сергея Фургала. Это уже вторая стихийная акция за 18 июля. Вечерний митинг собрал немного людей.
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с чего всё началось

В Хабаровске возобновился митинг в поддержку Фургала

На центральной площади перед зданием правительства Хабаровского края в субботу вечером возобновилась акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.
Интерфакс08:36

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Жители Хабаровска второй раз за день вышли на митинг в поддержку Фургала

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В Хабаровске началась вторая за день акция в поддержку Фургала

URA.Ru09:07

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ТАСС08:53

В Хабаровске возобновился митинг в поддержку Сергея Фургала

Говорит Москва08:59

В Хабаровске возобновился митинг в поддержку Фургала

Московский Комсомолец08:48

В Хабаровске возобновился митинг в поддержку Фургала

Интерфакс08:36

В Хабаровске возобновился митинг в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала

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