Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
URA.Ru
URA.Ru

В Хабаровске началась вторая за день акция в поддержку Фургала

В Хабаровске перед зданием правительства края возобновился митинг в поддержку арестованного главы региона Сергея Фургала. Это уже вторая стихийная акция за 18 июля. Вечерний митинг собрал немного людей.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

В Хабаровске возобновился митинг в поддержку Фургала

Уличные акции после ареста губернатора края Сергея Фургала продолжаются в Хабаровском крае уже неделю. Самые массовые проходят в Хабаровске. Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву.
Интерфаксвчера в 08:36
Подробнее о событии
ТАСС

Власти в Хабаровске призвали разойтись участников второй за день акции в поддержку Фургала

ТАССвчера в 08:53
URA.Ru

В Хабаровске началась вторая за день акция в поддержку Фургала

URA.Ruвчера в 09:07
Говорит Москва

В Хабаровске возобновился митинг в поддержку Сергея Фургала

Говорит Москвавчера в 08:59
Ведомости

Жители Хабаровска второй раз за день вышли на митинг в поддержку Фургала

Ведомостивчера в 09:11
Московский Комсомолец

В Хабаровске возобновился митинг в поддержку Фургала

Московский Комсомолецвчера в 08:48
Интерфакс

В Хабаровске возобновился митинг в поддержку Фургала

Интерфаксвчера в 08:36
Эхо Москвы

В Хабаровске возобновился митинг в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала

Эхо Москвывчера в 09:31
Реклама
Реклама

РБК: MasterCard изменит правила конвертации валют

С 11 августа при использовании карт MasterCard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа, пишет РБК со ссылкой на бюллетень международной платежной системы, разосланной российским банкам.
РБК: MasterCard изменит правила конвертации валют
BFM.ru17 июля в 06:53
21

На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

Несанкционированные митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возобновились в городах Дальнего Востока, передали корреспонденты агентства "Интерфакс" в воскресенье.
Интерфакс22:50

Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»

Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьервчера в 03:40
57
Реклама

С 1 августа цена на газ для населения повысится на 3%

С 1 августа цены на газ для населения повысятся на 3%. Об этом свидетельствует опубликованный на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
МонаВиста17 июля в 04:03
7,2K
Реклама
Реклама
Реклама

Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть

Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Веснавчера в 11:22
398
Реклама
Реклама

В Нью-Йорке задержали выливших краску на надпись Black Lives Matter

В Нью-Йорке задержали четырех человек, которые в пятницу вылили синюю краску на желтые буквы Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение"), нанесенные ранее на асфальт у входа в небоскреб Trump Tower.
Российская газетавчера в 23:05
7
Реклама
Реклама

Депутат Госдумы Шерин оценил угрозы Украины уничтожить Крымский мост

Украинский военный эксперт Михаил Гончар ранее заявил, что за 36 часов можно уничтожить сначала Крымский мост, а затем и изолированную группировку войск России на территории полуострова.
Политическая Экспертизавчера в 12:13
293
Реклама
Реклама
Реклама

Названы способы побороть сонливость на работе

Умеренная физическая активность поможет взбодриться, если на работе начало клонить в сон, рассказала радио Sputnik врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник факультета фундаментальной медицины, отдела возраст-ассоциированных заболеваний МГУ Зухра Павлова.
Rambler News Service17 июля в 04:41
75
Реклама

Биржевой курс евро превысил 82 рубля впервые с начала мая

В пятницу, 17 июля, курс евро на Московской бирже впервые с 4 мая поднимался выше уровня 82 руб./€. В ходе торгов он поднимался до отметки 82,09 руб./€, что на 60 коп. выше закрытия торгов предыдущего дня.
Коммерсантъ17 июля в 10:05
116
Реклама
Реклама
Реклама