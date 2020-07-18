Общество

URA.RuURA.RuВ Хабаровске началась вторая за день акция в поддержку Фургала

В Хабаровске перед зданием правительства края возобновился митинг в поддержку арестованного главы региона Сергея Фургала. Это уже вторая стихийная акция за 18 июля. Вечерний митинг собрал немного людей.
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с чего всё началось

В Хабаровске возобновился митинг в поддержку Фургала

Уличные акции после ареста губернатора края Сергея Фургала продолжаются в Хабаровском крае уже неделю. Самые массовые проходят в Хабаровске. Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву.
Интерфаксвчера в 08:36

Подробнее о событии

Жители Хабаровска второй раз за день вышли на митинг в поддержку Фургала

Ведомостивчера в 09:11

В Хабаровске началась вторая за день акция в поддержку Фургала

URA.Ruвчера в 09:07

В Хабаровске возобновился митинг в поддержку Сергея Фургала

Говорит Москвавчера в 08:59

Власти в Хабаровске призвали разойтись участников второй за день акции в поддержку Фургала

ТАССвчера в 08:53

В Хабаровске возобновился митинг в поддержку Фургала

Московский Комсомолецвчера в 08:48

В Хабаровске возобновился митинг в поддержку Фургала

Интерфаксвчера в 08:36

В Хабаровске возобновился митинг в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала

Эхо Москвывчера в 09:31
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Газета.Ru вчера в 10:29
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Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

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Здоровье

Около 200 пациентов продолжают лечение от коронавируса в «Вороновском»

В московском клиническом центре инфекционных болезней «Вороновское» проходят лечение 195 пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирус».
News.ru вчера в 03:19
Футбол

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Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц в эфире «Матч Премьер» назвал причину проверки на детекторе лжи арбитра Сергея Лапочкина.
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Общество

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Общество

Мишустин подписал постановление о введении электронных трудовых книжек

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому граждане РФ с 1 января 2021 года смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
ТАСС вчера в 03:18
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Происшествия

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РБК вчера в 08:57
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Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

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Lenta.ru вчера в 23:24
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Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
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Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж

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Авто

АвтоВАЗ повысил цены на внедорожник Chevrolet Niva в РФ

Российский концерн "АвтоВАЗ" сообщил о подорожании всех комплектаций Lada Niva - цена увеличилась на 1,1-1,3% по сравнению с прежним прайсом, что в денежном эквиваленте соответствует 9 тыс. рублей.
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Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента США

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что Россия и Китай пытаются подорвать легитимность предстоящих выборов 2020 года.
Газета.Ru вчера в 02:53
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Финансы

В ПФР пообещали россиянам рост пенсий к 2023 году

В ПФР пообещали жителям России значительный рост пенсий к 2023 году.
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Авто

Nissan представил самый маленький кроссовер

Nissan презентовал абсолютно новый миниатюрный кроссовер Nissan Magnite, который станет самым бюджетным SUV в модельной линейке производителя.
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Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
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В Британии число заразившихся коронавирусом выросло на 827

В Великобритании число выявленных заболевших COVID-19 за сутки увеличилось на 827 человек — до 294 066, свидетельствуют данные Минздрава страны.
РИА Новости вчера в 15:41
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Британия попросила Японию помочь построить сеть 5G

Правительство Великобритании обратилось за помощью к Японии, чтобы построить сети 5G без участия китайской компании Huawei Technologies.
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В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки

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Общество

Посол подтвердил сообщения о запрете на армянские товары в «Фуд Сити»

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Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьёзно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию многолетнего бюджета ЕС, продолжение дискуссии ожидается в воскресенье, сообщил в Twitter пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтц.
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Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана

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