Уличные акции после ареста губернатора края Сергея Фургала продолжаются в Хабаровском крае уже неделю. Самые массовые проходят в Хабаровске. Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву.

с чего всё началось

В Хабаровске перед зданием правительства края возобновился митинг в поддержку арестованного главы региона Сергея Фургала. Это уже вторая стихийная акция за 18 июля. Вечерний митинг собрал немного людей.

В Хабаровске началась вторая за день акция в поддержку Фургала

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