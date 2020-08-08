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РБК
РБК

В Хабаровске начался новый митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска пятую субботу подряд вышли на не согласованный с властями митинг в поддержку бывшего главы края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов, сообщил местный портал dvhab.ru.В источнике
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РИА Новости

В Хабаровске проходит новый митинг в поддержку Фургала

РИА Новости01:40
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Субботнее шествие в Хабаровске было не таким большим, как раньше

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Месяц митингов в Хабаровске: в толпе раздают маски и поют песни Виктора Цоя

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Говорит Москва

В Хабаровске начался новый митинг в поддержку Сергея Фургала

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РБК

В Хабаровске начался новый митинг в поддержку Фургала

РБК23:03
Коммерсантъ

В Хабаровске проходит пятая субботняя акция в поддержку Фургала

Коммерсантъ22:53
Байкал24

Тысячи людей вновь вышли на улицы Хабаровска

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В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ruвчера в 05:14
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20 лет назад взрыв на Пушкинской площади в Москве потряс всю Россию. Террористов так и не нашли

Ровно 20 лет назад, 8 августа 2000 года, в переходе метро под Пушкинской площадью, в полутора километрах от Кремля, прогремел взрыв, в результате которого 13 человек погибли и более 100 пострадали.
Lenta.ru17:01
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