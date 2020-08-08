В Хабаровске начался новый митинг в поддержку Фургала
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Жители Хабаровска пятую субботу подряд вышли на не согласованный с властями митинг в поддержку бывшего главы края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов, сообщил местный портал dvhab.ru.В источнике
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