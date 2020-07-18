Общество

РБКРБКВ Хабаровске начался очередной митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске начался очередной, уже седьмой по счету, митинг в поддержку губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств предпринимателей. Об этом сообщает местный портал Dvhab.ru. Участники акции выстроились перед зданием правительства края и скандировали «Фургал — наш выбор».
Читать в источнике
Комментировать400

Подробнее о событии

Сотни приморцев вышли на улицы Владивостока «покормить голубей»

КП - Владивосток00:35

В Хабаровске начался очередной митинг в поддержку Фургала

РБКвчера в 23:37

Очередной несанкционированный митинг в поддержку Фургала начался в Хабаровске

AmurMedia.ruвчера в 22:25

Несанкционированные акции в поддержку Сергея Фургала проходят в Хабаровске и Владивостоке

ТАССвчера в 23:18

Жители Владивостока провели акцию в поддержку Фургала

Интерфаксвчера в 23:06

Несанкционированный митинг проходит в Хабаровске

Хабаровские вестивчера в 23:00

Десятки тысяч хабаровчан вышли на несанкционированный митинг в поддержку Фургала

Хабаров.todayвчера в 23:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 00:55, Ашберн
Общество

Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала

Мосгорсуд признал законным арест главы Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и в покушении на убийство бизнесменов.
Компания 16 июля в 06:02
491
Происшествия

В Ростове-на-Дону из-за ливней затопило дома и детские сады

Из-за сильных ливней в Ростове-на-дону и Батайске затопило жилые дома, детские сады и вокзал, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
РБК вчера в 08:01
29
Космос

Crew Dragon покинет МКС с двумя астронавтами NASA 1 августа

Новейший корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию (МКС) с двумя астронавтами NASA на борту 1 августа.
Известия вчера в 23:10
4
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета 16 июля в 23:28
18
Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
2,1K
Финансы

Россия в мае сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд

Россия в мае сократила объем вложений в гособлигации США, следует из опубликованных материалов американского Минфина.
Коммерсантъ 16 июля в 17:48
34
Футбол

Глава судейского комитета РФС обратился к фанатам «Спартака»

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц обратился к фанатам московского "Спартака" перед полуфинальным матчем Олимп - Кубка России против петербургского "Зенита".
Газета.Ru вчера в 18:05
Происшествия

За сутки в Кузбассе скончались сразу два пациента с коронавирусом

У женщины 1963 года рождения на фоне коронавируса развилась тяжёлая форма пневмонии.
КузПресс 00:43
2
Авто

Новая Toyota Harrier бьет рекорды продаж на рынке в Японии

Компания уже получила 45 тысяч заказов на свой новый кроссовер. Автомобиль Toyota Harrier появился на японском рынке месяц назад.
Экономика сегодня вчера в 22:08
1
Путешествия

Туроператоры предположили возможные сроки восстановления отрасли

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о возможных сроках восстановления туристического бизнеса.
Газета.Ru 00:13
3
Шоу-бизнес

Киркоров заверил, что у него нет никаких отношений с Пугачевой

Напоминаем, что Киркоров и Пугачева состояли в браке на протяжении 11 лет.
Gazeta.SPb вчера в 06:31
9
Общество

Обнаружен самый ранний симптом коронавируса

Lenta.ru вчера в 15:53
669
Политика

Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении

Тихановская, Бабарико и Цепкало сформулировали пять основных принципов кампании, в том числе призыв граждан участвовать в выборах, становиться наблюдателями, использовать механизмы для фиксации голоса, а также требование к властям страны освободить всех «политических и экономических заключенных».
ФАН 16 июля в 14:59
137
Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС вчера в 07:24
3,2K
Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

Евразийская экономическая комиссия утвердила скорректированный технический регламент Таможенного союза, касающийся безопасности автомобилей.
Новые автомобили вчера в 22:53
471
Армия и оружие

В Кызыле стартовало строительство медцентра Минобороны РФ

Наблюдение и мониторинг за ходом строительства идет круглосуточно. Центр в Кызыле строится по типовому проекту военного ведомства.
ТК Звезда 00:00
Происшествия

В Нью-Йорке задержали выливших краску на надпись Black Lives Matter

В Нью-Йорке задержали четырех человек, которые в пятницу вылили синюю краску на желтые буквы Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение"), нанесенные ранее на асфальт у входа в небоскреб Trump Tower.
Российская газета вчера в 23:05
2
Общество

Число случаев коронавируса в мире превысило 14 млн

Общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 14 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском вчера в 20:50
4
Политика

Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае

Либерал-демократ Фургал стал губернатором по итогам выборов 2018 года, которые проходили в два тура.
РИА Новости вчера в 01:49
131
Экономика

Жириновский считает выгодной деноминацию

Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
REGNUM 16 июля в 07:58
102
Футбол

Синиша Михайлович призвал изменить правило определения офсайда

Главный тренер итальянской «Болоньи» Синиша Михайлович высказал мнение о фиксировании офсайда в футболе.
Чемпионат вчера в 23:40
Общество

Чешский знакомый Сафронова отрицает связь со спецслужбами

Ранее СМИ сообщили, что Сафронов неоднократно встречался с гражданином Чехии Мартином Ларишем, который является кадровым сотрудником чешских спецслужб.
Накануне.Ru вчера в 08:24
50
Политика

Лидеры ЕС не достигли договоренности по антикризисному бюджету

Лидеры стран Евросоюза не смогли в пятницу, 17 июля, договориться o формировании семилетнего бюджетного плана в первый день саммита в Брюсселе.
Известия вчера в 23:11
16
Политика

В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400

Вашингтон, 17 июля 2020, 20:32 — REGNUM В Конгресс США республиканцы внесли законопроект о санкционных мерах против Турции за покупку Анкарой у России зенитно-ракетных систем С-400.
REGNUM вчера в 13:32
206
Политика

В Нидерландах начали расследование действий Украины при крушении MH17

Амстердам выяснит, почему Киев не закрыл небо над зоной крушения малайзийского Boeing в 2014 году, передаёт РИА Новости со ссылкой на МИД Нидерландов.
RT на русском вчера в 11:47
714
Общество

На Дальнем Востоке продолжаются массовые митинги в поддержку Фургала

Во Владивостоке и Хабаровске вновь митингуют в поддержку арестованного хабаровского губернатора Сергея Фургала.
Росбалт 00:44
2
Армия и оружие

Киевский эксперт дал 36 часов на уничтожение Керченского моста

В случае полномасштабных военных действий на Черном море группировка российских войск в Крыму якобы может быть уничтожена на протяжении 36 часов, считает украинский военный эксперт Михаил Гончар.
ФАН вчера в 14:59
15
Шоу-бизнес

Виктор Логинов женится на 21-летней актрисе

После расставания Виктор Логинов недолго был один и скоро закрутил роман с начинающей актрисой Марией Гуськовой, которая младше его на 24 года.
StarHit.ru вчера в 18:30
4
Здоровье

Бразилия призывает исключить гидроксихлорохин при борьбе с COVID-19

Бразильское общество инфектологии обратилось с призывом исключить гидроксихлорохин из используемых при борьбе с новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 00:26
Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
887
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Фургала Больше новостей по теме
Главное