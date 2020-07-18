В Хабаровске начался очередной, уже седьмой по счету, митинг в поддержку губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств предпринимателей. Об этом сообщает местный портал Dvhab.ru. Участники акции выстроились перед зданием правительства края и скандировали «Фургал — наш выбор».

В Хабаровске начался очередной митинг в поддержку Фургала

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