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РБК
РБК

В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.В источнике
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Росбалт

«Навальный, живи!»: протестующие жители Хабаровска поддержали оппозиционера

Росбалт05:23
Коммерсантъ

Митингующие в Хабаровске поддержали Алексея Навального заодно с Сергеем Фургалом

Коммерсантъ04:36
AmurMedia.ru

Политическая неделя: распустят ли Закдуму Хабаровского края, заменив на народный совет?

AmurMedia.ruвчера в 07:06
Полит.ру

Жители Хабаровска вновь вышли с акциями в поддержку Фургала. Митинги идут уже 43 дня подряд

Полит.ру03:20
Хабаровский край сегодня

Фургаломобиль повел в Хабаровске субботнее шествие по-новому

Хабаровский край сегодня02:20
РБК

В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

РБК22:45
Губерния

Протест меняет русло: самый долгий субботний марш в поддержку Сергея Фургала прошел в Хабаровске

Губерния03:13

Лукашенко заявил о принятии «самого серьезного решения» за 26 лет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко привел вооруженные силы республики в боевую готовность, что является, по его словам, «самым серьезным решением за четверть века», передает корреспондент агентства «БелТА».
Ведомости06:58
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Вирусолог назвал факторы широкого распространения коронавируса в США

Высокая активность населения и недостаточно жёсткие карантинные меры привели к широкому распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории США, считает американский вирусолог Константин Чумаков.
RT на русском05:28
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СК назвал утечку газа основной версией взрыва в Ярославле

Согласно основной версии следствия, взрыв в десятиэтажном доме в Ярославле, в результате которого погибли три человека, еще четыре пострадали, произошел из-за утечки газа, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
РБК06:54
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МИД ответил на доклад сената США по «вмешательству» России в выборы

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала опубликованную накануне часть доклада сената США о "вмешательстве" России в американские президентские выборы бессодержательной и лишенной фактов.
РИА Новости06:35
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