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РБК
РБК

В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.В источнике
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Росбалт

«Навальный, живи!»: протестующие жители Хабаровска поддержали оппозиционера

Росбалт05:23
РБК

В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

РБК22:45
Губерния

Протест меняет русло: самый долгий субботний марш в поддержку Сергея Фургала прошел в Хабаровске

Губерния03:13
Хабаровский край сегодня

Фургаломобиль повел в Хабаровске субботнее шествие по-новому

Хабаровский край сегодня02:20
ТАСС

Несогласованная акция в поддержку Фургала в Хабаровске собрала около 1,5 тыс. человек

ТАСС00:01
Коммерсантъ

Митингующие в Хабаровске поддержали Алексея Навального заодно с Сергеем Фургалом

Коммерсантъ04:36
AmurMedia.ru

Политическая неделя: распустят ли Закдуму Хабаровского края, заменив на народный совет?

AmurMedia.ruвчера в 07:06

Вирусолог назвал факторы широкого распространения коронавируса в США

Высокая активность населения и недостаточно жёсткие карантинные меры привели к широкому распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории США, считает американский вирусолог Константин Чумаков.
RT на русском05:28
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Разведка Украины похвасталась «передачей данных» через станцию «Мир»

Служба внешней разведки Украины (СВР) опубликовала ролик, в котором продемонстрировала, как украинский «агент» передает данные через спутник, похожий на затопленную в 2000 году российскую орбитальную станцию «Мир».
Известия00:34
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США не нашли поддержки в Совбезе ООН по санкциям в отношении Ирана

Нью-Йорк, США, 22 августа 2020, 06:55 — REGNUM Тринадцать членов Совета Безопасности ООН из пятнадцати отказали в поддержке Соединённым Штатам, которые хотели инициировать запуск международного механизма восстановления санкций против Ирана.
REGNUM23:55
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Зеленский выступил против смены Минска как места переговоров по урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский не считает целесообразным менять Минск как место проведения переговоров по урегулированию в Донбассе в связи с ситуацией, которая сложилась после выборов в Белоруссии.
ТАСС05:56
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Новый рекорд скорости интернета установлен в Лондоне

Университетский колледж Лондона (UCL) зафиксировал самую высокую в мире скорость передачи данных, достигнув 178 терабит в секунду — или 178 000 000 мегабит в секунду — при использовании полосы пропускания 16,8 ТГц.
Asteraвчера в 06:20
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