В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала
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В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.В источнике
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AmurMedia.ruвчера в 07:06