Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Хабаровске опровергли данные о вызове Фургала на допрос

Пресс-служба правительства Хабаровского края в понедельник подтвердила информацию СМИ, что губернатор Сергей Фургал находится в Москве, однако, по данным властей, это связано с рабочими встречами, а не с дачей показаний по ситуации на "Амурстали".
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В Хабаровске отрицают вызов губернатора Фургала на допрос

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В Хабаровске опровергли данные о вызове Фургала на допрос в Москву

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В Хабаровске опровергли данные о вызове Фургала на допрос

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ТАССвчера в 22:57
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:57, Ашберн
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Российский политический деятель. Губернатор Хабаровского края с 28 сентября 2018 года. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации V, VI, VII созывов.
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Амурсталь
Металлургический завод, расположенный в городе Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края. Является крупнейшим металлургическим предприятием на Дальнем Востоке России. С 2017 года входит в состав Группы компаний «Торэкс».
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