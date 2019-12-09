Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал находится в Москве не для дачи показаний по делу, связанному с металлургическим заводом "Амурсталь". Ранее на сайте DVhab.ru появилась информация, что Фургала якобы срочно вызвали в Москву, чтобы он дал показания по поводу ситуации с заводом.

В Хабаровске опровергли данные о вызове Фургала на допрос в Москву

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