Общество

Накануне.RuНакануне.RuВ Хабаровске опровергли данные о вызове Фургала на допрос в Москву

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал находится в Москве не для дачи показаний по делу, связанному с металлургическим заводом "Амурсталь". Ранее на сайте DVhab.ru появилась информация, что Фургала якобы срочно вызвали в Москву, чтобы он дал показания по поводу ситуации с заводом.
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В Хабаровске опровергли данные о вызове Фургала на допрос

РИА Новостивчера в 23:35

В Хабаровске опровергли данные о вызове губернатора на допрос

Газета.Ru02:24

В Хабаровске ответили на данные о вызове губернатора на допрос в Москву

РБК00:31

Сообщения о вызове Фургала на допрос не нашли своего подтверждения

Московский Комсомолец00:11

Правительство Хабаровского края отрицает вызов Фургала на допрос в Москву

Коммерсантъ03:52

Губернатора Хабаровского края не вызывали для дачи показаний по делу «Амурстали»

ТАССвчера в 22:57

Сергей Фургал: К политическому давлению я уже привык

Губерния06 декабря в 01:18
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Общество

Сегодня православные отмечают Юрьев день

Сегодня, 9 декабря, православные отмечают День святого Георгия Победоносца. В народе он больше известен как Юрьев день.
Онлайн Тамбов.ру 02:54
Общество

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Коммерсантъ вчера в 21:37
Политика

Россия и Украина вернулись в английский суд из-за спора о $3 млрд

Поскольку облигации регулируются английским правом, доверительный управляющий по бумагам Law Debenture Trust Corp. от имени Российской Федерации в начале 2016 года подал иск в лондонский суд с требованием к Украине уплатить $3,075 млрд.
РБК 04:42
Политика

Стал известен состав вылетающей в Париж российской делегации

В состав российской делегации, вылетающий на саммит «нормандской четверки» в Париж, входят министр энергетики РФ Александр Новак, а также помощники президента Юрий Ушаков и Владислав Сурков.
REGNUM 03:18
Общество

В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии

В Пенсионном фонде рассказали "Российской газете" об условии, при котором выплата пенсии может быть приостановлена.
РИА Новости 04:13
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Происшествия

Чайка сообщил о более 160 уголовных делах по космодрому Восточный

С начала строительства космодрома Восточный в Амурской области было возбуждено 163 уголовных дела.
РБК 03:02
Экономика

Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области.
Известия 07 декабря в 16:02
Происшествия

В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погибли пять человек

Пять человек погибли в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд на севере Новой Зеландии.
РБК 04:43
Политика

Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»

Lenta.ru 03:13
Общество

Адвокат Винника не располагает информацией о решении греческого суда

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сказала в интервью РИА Новости, что, по последней информации, греческий суд отменил решение об экстрадиции Винника в США и во Францию.
РИА Новости 03:53
Общество

Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit

ТАСС 04:08
Происшествия

В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину

Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
ТАСС 03:52
Авто

Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Piter.tv 01:02
Спорт

Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости вчера в 07:18
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Вести.Ru 03:30
Кино

Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»

В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.
ТК Звезда вчера в 20:11
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Москва 24 07 декабря в 03:30
Спорт

В Лозанне началось заседание исполкома WADA

В Швейцарии началось внеочередное заседание исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором примут решение касательно российского спорта.
Вести.Ru 04:43
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Политика

Порошенко закидали яйцами на Майдане

Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции оппозиции, которая прошла на Майдане Независимости в центре Киева накануне саммита «нормандской четверки».
Lenta.ru вчера в 12:39
Космос

В США перенесли запуск космического корабля Starliner

Мойка78 06 декабря в 20:56
Происшествия

Конвоиры «банды GTA» получили условные сроки за перестрелку в суде

Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам от 1,5 до 3 лет полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу "банды GTA" и допустили попытку побега и перестрелку, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 04:37
Музыка

София Ротару выступила на «Песне года» в Москве

Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Piter.tv вчера в 06:48
Общество

Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард

Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.
Российская газета вчера в 01:30
Технологии

«Касперский» сообщил о всплеске мошенничества через «выигрышные» рассылки

В 2019 году наблюдается резкий всплеск активности онлайн-мошенников, которые рассылают объявления, обещающие пользователям Сети денежные поступления.
РБК 03:59
Шоу-бизнес

Отец Фриске обвинил Шепелева в растрате наследства внука

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов отреагировал на интервью Дмитрия Шепелева Ксении Собчак, в котором телеведущий обвинил его в воровстве и нежелании видеть внука.
Московский Комсомолец 04:05
Армия и оружие

Шойгу рассказал об усилении российской ядерной триады

РИА Новости 04:01
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Бывший госсекретарь РСФСР не смог вспомнить, что Крым просился в РФ

Бурбулис прокомментировал слова Сергея Филатова, руководившего администрацией президента РФ Бориса Ельцина, о просьбе представителей Крыма и Донбасса оставить их в составе России в 1991 году.
REGNUM 04:22
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Сергей Иванович Фургал
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Хабаровского края с 28 сентября 2018 года. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации V, VI, VII созывов.
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