Общество
Накануне.RuВ Хабаровске опровергли данные о вызове Фургала на допрос в Москву
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал находится в Москве не для дачи показаний по делу, связанному с металлургическим заводом "Амурсталь". Ранее на сайте DVhab.ru появилась информация, что Фургала якобы срочно вызвали в Москву, чтобы он дал показания по поводу ситуации с заводом.
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Общество
Сегодня православные отмечают Юрьев день
Сегодня, 9 декабря, православные отмечают День святого Георгия Победоносца. В народе он больше известен как Юрьев день.
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Политика
Россия и Украина вернулись в английский суд из-за спора о $3 млрд
Поскольку облигации регулируются английским правом, доверительный управляющий по бумагам Law Debenture Trust Corp. от имени Российской Федерации в начале 2016 года подал иск в лондонский суд с требованием к Украине уплатить $3,075 млрд.
Политика
Стал известен состав вылетающей в Париж российской делегации
В состав российской делегации, вылетающий на саммит «нормандской четверки» в Париж, входят министр энергетики РФ Александр Новак, а также помощники президента Юрий Ушаков и Владислав Сурков.
Общество
В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии
В Пенсионном фонде рассказали "Российской газете" об условии, при котором выплата пенсии может быть приостановлена.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Происшествия
Чайка сообщил о более 160 уголовных делах по космодрому Восточный
С начала строительства космодрома Восточный в Амурской области было возбуждено 163 уголовных дела.
Экономика
Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику
Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области.
Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погибли пять человек
Пять человек погибли в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд на севере Новой Зеландии.
Общество
Адвокат Винника не располагает информацией о решении греческого суда
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сказала в интервью РИА Новости, что, по последней информации, греческий суд отменил решение об экстрадиции Винника в США и во Францию.
Происшествия
В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину
Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»
В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Спорт
В Лозанне началось заседание исполкома WADA
В Швейцарии началось внеочередное заседание исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором примут решение касательно российского спорта.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Политика
Порошенко закидали яйцами на Майдане
Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции оппозиции, которая прошла на Майдане Независимости в центре Киева накануне саммита «нормандской четверки».
Космос
В США перенесли запуск космического корабля Starliner
Происшествия
Конвоиры «банды GTA» получили условные сроки за перестрелку в суде
Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам от 1,5 до 3 лет полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу "банды GTA" и допустили попытку побега и перестрелку, сообщили РИА Новости в суде.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Общество
Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард
Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.
Технологии
«Касперский» сообщил о всплеске мошенничества через «выигрышные» рассылки
В 2019 году наблюдается резкий всплеск активности онлайн-мошенников, которые рассылают объявления, обещающие пользователям Сети денежные поступления.
Шоу-бизнес
Отец Фриске обвинил Шепелева в растрате наследства внука
Отец Жанны Фриске Владимир Копылов отреагировал на интервью Дмитрия Шепелева Ксении Собчак, в котором телеведущий обвинил его в воровстве и нежелании видеть внука.
Армия и оружие
Шойгу рассказал об усилении российской ядерной триады
Политика
Бывший госсекретарь РСФСР не смог вспомнить, что Крым просился в РФ
Бурбулис прокомментировал слова Сергея Филатова, руководившего администрацией президента РФ Бориса Ельцина, о просьбе представителей Крыма и Донбасса оставить их в составе России в 1991 году.