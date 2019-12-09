Общество
Национальная служба новостейВ Хабаровске отрицают вызов губернатора Фургала на допрос
В пресс-службе правительства Хабаровского края подтвердили информацию, ранее появившуюся в СМИ, о том, что глава региона Сергей Фургал действительно находится в Москве. Однако, подчеркивается в сообщении, визит связан с рабочими встречами, а не с дачей показаний по ситуации на «Амурстали».
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Спорт
Исполком WADA отстранил Россию от соревнований на четыре года
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от международных соревнований сроком на четыре года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.
Общество
Запашный предложил Уткину поговорить «по-мужски»
Журналист и YouTube-блогер Василий Уткин рассказал о претензиях со стороны директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного.
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Наука
Даже небольшое количество спиртного увеличивает риск рака
После двух спиртных напитков в день на протяжении 40 лет относительный риск опухолей вырастал на 54%, если сравнивать с теми людьми, которые вообще не употребляли спиртные напитки.
Спорт
Четырехкратный олимпийский чемпион из России поддержал решение WADA
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что согласен с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Общество
Житель Дагестана задержан по подозрению в финансировании ИГ
На Северном Кавказе задержали жителя Дагестана Саада Ахмеднабиева по подозрению в организации финансирования «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России).
Армия и оружие
В Белоруссии начали переговоры о совместных учениях с НАТО
В Белоруссии не исключают возможности проведения совместных учений с НАТО.
Политика
Трамп назвал Украину «каким-то местом»
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с журналистами назвал Украину "каким-то местом".
Авто
Конкурента ГАЗели выпустит «КамАЗ»
Известно лишь, что КамАЗ разрабатывает конкурента ГАЗели, однако в данном случае речи о пассажирских модификациях не идет.
Происшествия
Перед смертью тамбовский вице-губернатор раскаялся в своих поступках
В записке господин Чулков обращается к своим родным, раскаиваясь в своих поступках и решениях, «которые были на поверхности, без мужества и воли».
Происшествия
Мосгорсуд снял арест с активов Абызова стоимостью более 1 млрд рублей
В августе суд не стал продлевать арест части активов. Всего арестованное имущество Абызова оценили более чем в 27 млрд руб.
Космос
Корабль «Прогресс МС-13» пристыковался к МКС
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-13", запущенный 6 декабря с космодрома Байконур на ракете-носителе "Союз-2.1а", пристыковался Международной космической станции (МКС).
Кино
Создатели «Сумерек» снимут приквел об Эдварде Каллене
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Технологии
В корпоративном сегменте Western Digital делает ставку на QLC и NVMe
Источник изображения: Micron Президент Сива Сиварам (Siva Sivaram), отвечающий в Western Digital Corporation за технологии и стратегию, на мероприятии Wells Fargo для инвесторов признался, что компания уделяет особое внимание продвижению твердотельных накопителей с поддержкой протокола NVMe в серверном сегменте.
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Наука
В Китае вывели гибрид обезьяны и свиньи
Появление на свет необычных гибридов ничем не отличалось от рождения обычных свиней, а органы, такие как сердце, печень, селезенка, легкие и кожа содержали ткани обезьян, хотя их доля пока очень низкая (от одной десятой до одной тысячной).
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Происшествия
В Москве два 10-классника выпали с балкона 21-ого этажа
Общество
В список крупнейших производителей оружия вошли десять компаний России
В составленный Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (SIPRI) рейтинг крупнейших мировых производителей оружия за 2018 год вошли десять компаний российского оборонно-промышленного комплекса.
Политика
Кремль раскрыл детали встречи Путина с Зеленским в Париже
Встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пройдет после завершения саммита в «нормандском формате», ее длительность будет зависеть от лидеров, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Экономика
В Турции ввели налог с туристов за проживание в отелях
Как отмечается, в первый год налоговая ставка составит 1%, со второго года – 2%. В бюджет налог будут уплачивать отели, пансионаты, гостевые дома и иные средства размещения, принимающие туристов.
Шоу-бизнес
Настя Каменских кардинально сменила образ
Украинская певица и участница дуэта «Потап и Настя» Анастасия Каменских мастерски удивляет своих фанатов образами.
Армия и оружие
США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии силами ПВО
Представитель вооруженных сил США рассказал об уничтожении американского беспилотника в Ливии. Об этом 7 декабря сообщает Reuters.
Политика
Россия и Украина вернулись в английский суд из-за спора о $3 млрд
Поскольку облигации регулируются английским правом, доверительный управляющий по бумагам Law Debenture Trust Corp. от имени Российской Федерации в начале 2016 года подал иск в лондонский суд с требованием к Украине уплатить $3,075 млрд.
Происшествия
В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину
Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
Здоровье
Эксперты назвали самый полезный гарнир при диабете и гипертонии
Пациентам, страдающим от диабета и гипертонии, стоит обратить внимание на блюда из зеленой и красной чечевицы.
Кино
Премьерный трейлер «Чудо-женщины: 1984» вышел в Сети
В Сети опубликовали первый трейлер супергеройской картины "Чудо-женщина: 1984", главную роль в которой исполнит Галь Гадот.