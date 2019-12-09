Общество
Национальная служба новостейВ Хабаровске отрицают вызов губернатора Фургала на допрос
Ранее сайт DVhab.ru опубликовал сообщение о том, что Сергей Фургал был экстренно вызван в Москве для дачи показаний по ситуации на заводе «Амурсталь». По данным издания, еще будучи депутатом Госдумы Сергей Фургал выступил поручителем предприятия перед банком.
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Общество
Тарифы на газ для жителей РФ в ближайшее время могут резко вырасти
В случае принятия закона о приватизации газовых сетей в России могут вырасти цены на голубое топливо для населения.
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В Волгоградской области младенец выполз из дома и замерз насмерть
Трагедия произошла накануне в многодетной семье, сообщает ТАСС. Тело ребенка обнаружили во дворе домовладения в двух метрах от входа в дом.
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По данным источника, Петросян и Брухунова заключили брак в начале декабря 2019 года. Для 74-летнего артиста он стал пятым.
Общество
Бывший заключенный наездил в российских автозаках на 15 млн рублей компенсации
Фигурант «дела Гайзера» – бывший чиновник администрации главы Республики Коми Павел Марущак подал иск к МВД, Минфину и Генпрокуратуре с требованием возместить моральный вред, понесенный им во время перевозки в автозаках.
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Крымский дебошир с друзьями отправил двух полицейских в больницу
В Крыму госпитализировали двух сотрудников МВД после нападения на них группы нетрезвых граждан.
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«Нафтогаз» счел невозможным вариантом предложение Медведева по газу
Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на предложение председателя правительства России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору между Россией и Украиной.
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Экономика
Сети АЗС в Приморье сообщили о дефиците дизеля и бензинов
Сети АЗС в Приморье сообщили о нехватке дизеля и бензинов в регионе, связанной с отсутствием топлива у поставщика - "Роснефти".
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В WhatsApp появилась функция напоминаний
Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать соответствующие напоминания.
Армия и оружие
Akharin Khabar (Иран): новые разработки российской оборонки раз и навсегда нейтрализуют угрозы НАТО (Akharin Khabar)
ИА ИРНА — Минобороны РФ сообщило о реализации проекта, который предусматривает осведомленность и возможность контроля Москвы над любыми военными приготовлениями и передвижениями в соседних государствах.
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Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году
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В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Игры
Игры для PlayStation 5 не запустятся на PlayStation 4
Журналист сообщил, что первые игры для PlayStation 5 уже не будут запускаться на PlayStation 4. Какие именно это будут проекты, не уточняется.
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах гибели мальчика с ДЦП и его матери.
Общество
9 декабря Россия празднует День Героев Отечества
8 августа 2000 г. орден Святого Георгия был восстановлен в качестве высшей военной награды России, а в 2007 г. был возрожден и праздник - День Героев Отечества, который впервые отмечался в России 9 декабря 2007 г.
Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Культура
Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч
Политика
Максакова заявила о желании приехать в Россию
Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
Космос
Предупреждение из других миров. Почему НАСА свернуло лунную программу
Миссия "Аполлон-17" считается одной из самых успешных и беспроблемных в истории лунных полётов.
Происшествия
Валерия рассказала о ДТП с участием сына
Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Политика
Посол КНДР: переговоры по денуклеаризации с США не имеют смысла
Ранее в эффективности ведущихся с США переговоров усомнился глава МИД КНДР Ли Ён Хо.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли первые три места в финале Гран-При
Фигуристки из России Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места в финале Гран-при, который прошел в Турине.
Футбол
Почеттино встретился с Марадоной
Маурисио Почеттино во время своего отпуска в Аргентине встретился с бывшим лидером национальной сборной Диего Марадоной.
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой во время выступления
Супруга фигуриста связала произошедшее в плохим состоянием льда на стадионе.
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».