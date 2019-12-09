Ранее сайт DVhab.ru опубликовал сообщение о том, что Сергей Фургал был экстренно вызван в Москве для дачи показаний по ситуации на заводе «Амурсталь». По данным издания, еще будучи депутатом Госдумы Сергей Фургал выступил поручителем предприятия перед банком.

В Хабаровске отрицают вызов губернатора Фургала на допрос

Шоу-бизнес Евгений Петросян женился в пятый раз По данным источника, Петросян и Брухунова заключили брак в начале декабря 2019 года. Для 74-летнего артиста он стал пятым.

Общество Бывший заключенный наездил в российских автозаках на 15 млн рублей компенсации Фигурант «дела Гайзера» – бывший чиновник администрации главы Республики Коми Павел Марущак подал иск к МВД, Минфину и Генпрокуратуре с требованием возместить моральный вред, понесенный им во время перевозки в автозаках.

Политика «Нафтогаз» счел невозможным вариантом предложение Медведева по газу Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на предложение председателя правительства России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору между Россией и Украиной.

Общество Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.

Технологии В WhatsApp появилась функция напоминаний Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать соответствующие напоминания.

Игры Игры для PlayStation 5 не запустятся на PlayStation 4 Журналист сообщил, что первые игры для PlayStation 5 уже не будут запускаться на PlayStation 4. Какие именно это будут проекты, не уточняется.

Происшествия В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах гибели мальчика с ДЦП и его матери.

Общество 9 декабря Россия празднует День Героев Отечества 8 августа 2000 г. орден Святого Георгия был восстановлен в качестве высшей военной награды России, а в 2007 г. был возрожден и праздник - День Героев Отечества, который впервые отмечался в России 9 декабря 2007 г.

Происшествия В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.

Политика Максакова заявила о желании приехать в Россию Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.