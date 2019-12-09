Общество

Национальная служба новостейНациональная служба новостейВ Хабаровске отрицают вызов губернатора Фургала на допрос

Ранее сайт DVhab.ru опубликовал сообщение о том, что Сергей Фургал был экстренно вызван в Москве для дачи показаний по ситуации на заводе «Амурсталь». По данным издания, еще будучи депутатом Госдумы Сергей Фургал выступил поручителем предприятия перед банком.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

В Хабаровске опровергли данные о вызове губернатора на допрос

Газета.Ru02:24

В Хабаровске отрицают вызов губернатора Фургала на допрос

Национальная служба новостей01:52

Губернатора Хабаровского края не вызывали для дачи показаний по делу «Амурстали»

ТАССвчера в 22:57

Сообщения о вызове Фургала на допрос не нашли своего подтверждения

Московский Комсомолец00:11

В Хабаровске опровергли данные о вызове Фургала на допрос

РИА Новостивчера в 23:35

В Хабаровске ответили на данные о вызове губернатора на допрос в Москву

РБК00:31

Сергей Фургал: К политическому давлению я уже привык

Губерния06 декабря в 01:18
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:28, Ашберн
Политика

Путин и Зеленский встретятся после саммита в «нормандском формате»

Коммерсантъ 02:49
Общество

Тарифы на газ для жителей РФ в ближайшее время могут резко вырасти

В случае принятия закона о приватизации газовых сетей в России могут вырасти цены на голубое топливо для населения.
URA.Ru вчера в 20:31
Происшествия

В Волгоградской области младенец выполз из дома и замерз насмерть

Трагедия произошла накануне в многодетной семье, сообщает ТАСС. Тело ребенка обнаружили во дворе домовладения в двух метрах от входа в дом.
Российская газета 03:00
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился в пятый раз

По данным источника, Петросян и Брухунова заключили брак в начале декабря 2019 года. Для 74-летнего артиста он стал пятым.
Lenta.ru 02:21
Общество

Бывший заключенный наездил в российских автозаках на 15 млн рублей компенсации

Фигурант «дела Гайзера» – бывший чиновник администрации главы Республики Коми Павел Марущак подал иск к МВД, Минфину и Генпрокуратуре с требованием возместить моральный вред, понесенный им во время перевозки в автозаках.
Ведомости вчера в 15:50
Происшествия

Крымский дебошир с друзьями отправил двух полицейских в больницу

В Крыму госпитализировали двух сотрудников МВД после нападения на них группы нетрезвых граждан.
REGNUM 03:07
Политика

«Нафтогаз» счел невозможным вариантом предложение Медведева по газу

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на предложение председателя правительства России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору между Россией и Украиной.
РБК 07 декабря в 09:13
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Экономика

Сети АЗС в Приморье сообщили о дефиците дизеля и бензинов

Сети АЗС в Приморье сообщили о нехватке дизеля и бензинов в регионе, связанной с отсутствием топлива у поставщика - "Роснефти".
РИА Новости вчера в 21:06
Спорт

Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости вчера в 07:18
Технологии

В WhatsApp появилась функция напоминаний

Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать соответствующие напоминания.
РИА Новости вчера в 20:44
Армия и оружие

Akharin Khabar (Иран): новые разработки российской оборонки раз и навсегда нейтрализуют угрозы НАТО (Akharin Khabar)

ИА ИРНА — Минобороны РФ сообщило о реализации проекта, который предусматривает осведомленность и возможность контроля Москвы над любыми военными приготовлениями и передвижениями в соседних государствах.
ИноСМИ вчера в 16:26
Общество

Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году

Газета.Ru вчера в 22:11
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Игры

Игры для PlayStation 5 не запустятся на PlayStation 4

Журналист сообщил, что первые игры для PlayStation 5 уже не будут запускаться на PlayStation 4. Какие именно это будут проекты, не уточняется.
Ferra 07 декабря в 11:31
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах гибели мальчика с ДЦП и его матери.
Российская газета вчера в 14:14
Общество

9 декабря Россия празднует День Героев Отечества

8 августа 2000 г. орден Святого Георгия был восстановлен в качестве высшей военной награды России, а в 2007 г. был возрожден и праздник - День Героев Отечества, который впервые отмечался в России 9 декабря 2007 г.
ИА Грозный-Информ 02:35
Происшествия

В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности

Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
РБК вчера в 10:26
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Культура

Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч

АБН вчера в 11:33
Политика

Максакова заявила о желании приехать в Россию

Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
Известия вчера в 19:53
Космос

Предупреждение из других миров. Почему НАСА свернуло лунную программу

Миссия "Аполлон-17" считается одной из самых успешных и беспроблемных в истории лунных полётов.
Life.ru 07 декабря в 09:30
Происшествия

Валерия рассказала о ДТП с участием сына

Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Газета.Ru вчера в 14:27
Политика

Посол КНДР: переговоры по денуклеаризации с США не имеют смысла

Ранее в эффективности ведущихся с США переговоров усомнился глава МИД КНДР Ли Ён Хо.
Новые Ведомости 02:56
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли первые три места в финале Гран-При

Фигуристки из России Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места в финале Гран-при, который прошел в Турине.
Мойка78 вчера в 06:21
Футбол

Почеттино встретился с Марадоной

Маурисио Почеттино во время своего отпуска в Аргентине встретился с бывшим лидером национальной сборной Диего Марадоной.
Soccer.ru 01:13
Авто

Праворульные автомобили теряют свою популярность на Дальнем Востоке

32CARS.ru 00:44
Фигурное катание

Плющенко пробил трубу с водой во время выступления

Супруга фигуриста связала произошедшее в плохим состоянием льда на стадионе.
RuNews24.ru вчера в 13:21
Общество

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
РБК вчера в 22:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Иванович Фургал
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Хабаровского края с 28 сентября 2018 года. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации V, VI, VII созывов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное