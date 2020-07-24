с чего всё началось

Сотрудники полиции Хабаровска пришли к членам «Открытой России», остановившимся в гостинице, сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. На субботу, 25 июля, в Хабаровске запланирована очередная массовая акция в поддержку арестованного экс-губернатора региона Сергея Фургала.

В Хабаровске полиция пришла в гостиницу к членам «Открытой России»

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