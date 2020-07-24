Общество
КоммерсантъВ Хабаровске полиция пришла в гостиницу к членам «Открытой России»
Сотрудники полиции Хабаровска пришли к членам «Открытой России», остановившимся в гостинице, сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. На субботу, 25 июля, в Хабаровске запланирована очередная массовая акция в поддержку арестованного экс-губернатора региона Сергея Фургала.
Читать в источнике
Оценить20
с чего всё началось
По данным «Открытки», постановление об изоляции сотрудников «Открытой России» вынесла лично главный санитарный врач Хабаровского края Татьяна Зайцева.Znak.com19:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 22:16, Ашберн
Происшествия
Полиция Москвы и силовики провели встречу с Союзом армян России
Руководство московской полиции и столичное управления ФСБ провело встречу с Союзом армян России после массовой драки между гражданами Азербайджана и Армении.
Московский Комсомолец 16:39
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru 16:03
Здоровье
Врач перечислил долгосрочные последствия коронавируса для организма
Коронавирус далеко не безобиден и имеет серьезные последствия в будущем. Перечислены долгосрочные проблемы для организма.
ToDay News Ufa 01:57
Общество
Около 10 тыс. московских школьников отметят выпускной в Парке Горького
Около 15 тыс. человек посетят общегородской выпускной в Парке Горького в Москве, который проходит в ночь с 24 на 25 июля.
ТАСС 14:33
Армия и оружие
ВВС Румынии сопроводили российские бомбардировщики над Черным морем
РБК вчера в 10:08
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru вчера в 06:58
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Обсуждали, в том числе, ситуацию на армяно-азербайджанской границе.
Городовой 12:11
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском 16:39
Киберспорт
Сокровищница Immortal Treasure II вышла в Dota 2
В ночь на 25 июля Valve выпустила вторую Immortal-сокровищницу, содержащую 11 предметов.
Dota2.ru 19:53
Экономика
К достройке нового аэропорта на Сахалине привлекут частного инвестора
Для продолжения строительства аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске власти намерены привлечь частный капитал.
EastRussia 01:13
Авто
Следующее поколение Range Rover начали тестировать на Нюрбургринге
В сети появились шпионские фото Range Rover 5-го поколения, проходящего испытания на автодроме Нюрбургринг.
Тарантас Ньюс вчера в 09:41
Армия и оружие
Двое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля
В результате были ранены двое военнослужащих.
Газета.Ru 17:32
Политика
В МИД пояснили выбор Танзании для возобновления авиасообщения
Включение Танзании в список из трех стран, с которыми Россия восстанавливает авиасообщение, объясняется популярностью страны у российских туристов.
Московский Комсомолец 16:23
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Как сообщил телеканал «Грозный», глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ввел санкции в отношении госсекретаря США Майка Помпео.
Военное дело 10:26
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия вчера в 22:41
Политика
Российские пранкеры позвонили Монике Левински от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили от имени экоактивистки Греты Тунберг с бывшей сотрудницей Белого дома Моникой Левински, известной романом с экс-президентом США Биллом Клинтоном.
Известия 16:06
Происшествия
В Подмосковье пропал в лесу олимпийский чемпион Иваницкий
В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий.
Газета.Ru 05:51
Политика
США намерены создать с Россией линию связи по вопросам космоса
Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что американская сторона предлагает России создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе.
RT на русском 15:27
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным скоро выйдет в прокат
Вестник 04:40
Политика
В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Накануне палата представителей конгресса США выразила одобрение оборонному бюджету страны, в который были включены и расширенный санкции против «Северного потока -2». В интервью RT Deutsch бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт заявил, что ужесточение американских санкций против «Северного потока — 2» нарушает международное право.
Военное дело вчера в 04:40
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
Отечественный автопроизводитель начал продажи внедорожника Niva с логотипом марки Lada.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:15
Кино
Два российских фильма покажут на Венецианском кинофестивале
NewInform 13:06
Экономика
Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность
Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскому производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
REGNUM вчера в 17:04
Музыка
Группа ABBA выпустит 5 новых песен впервые почти за 30 лет
Шведская группа ABBA записала пять новых песен и представит их в 2021 году. У коллектива не было новых треков 27 лет.
Русская Планета вчера в 03:07
Шоу-бизнес
Кристина Асмус заявила в сети о разделе имущества с Гариком Харламовым
Актриса Кристина Асмус на своей странице в Instagram заявила подписчикам о разделе имущества с Гариком Харламовым.
Пятый канал вчера в 17:22
Происшествия
Антипов указал на деталь, доказывающую подтасовку фактов в деле MH17
Технический эксперт Юрий Антипов опубликовал очередную статью, посвященную крушению MH17 в Донбассе.
Политическая Экспертиза 05:12
Здоровье
Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями
Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями.
Evo-rus.com 22 июля в 23:55
Здоровье
В телах умерших от коронавируса обнаружены странные повреждения
Патологоанатомы обнаружили неожиданные повреждения в телах умерших от коронавируса пациентов.
КТВ-Луч вчера в 07:51