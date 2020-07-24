Общество
Znak.comВ Хабаровске полиция пришла в отель к сотрудникам «Открытой России»
ОВД-Инфо пишет, на 14-дневный карантин пытались отправить и политолога Александра Кынева. Принудительной обсервации помешала ошибка в паспортных данных, допущенная в документах.
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с чего всё началось
По данным «Открытки», постановление об изоляции сотрудников «Открытой России» вынесла лично главный санитарный врач Хабаровского края Татьяна Зайцева.Znak.com19:30
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