Общество

Znak.comZnak.comВ Хабаровске полиция пришла в отель к сотрудникам «Открытой России»

ОВД-Инфо пишет, на 14-дневный карантин пытались отправить и политолога Александра Кынева. Принудительной обсервации помешала ошибка в паспортных данных, допущенная в документах.
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с чего всё началось
По данным «Открытки
», постановление об изоляции сотрудников «Открытой России» вынесла лично главный санитарный врач Хабаровского края Татьяна Зайцева.
Znak.com19:30

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В Хабаровске полиция пришла в отель к сотрудникам «Открытой России» и политологу Кыневу

Дождь23:37

Хабаровский Роспотребнадзор хочет изолировать политолога Кынева и членов «Открытой России»

Хабаров.today20:56

В Хабаровске полиция пришла в гостиницу к членам «Открытой России»

Телеканал RTVI20:56

Полиция пришла в отель к членам «Открытой России»

Общественная служба новостей20:08

Прилетевших в Хабаровск членов «Открытой России» местный Роспотребнадзор хочет посадить на карантин

Эхо Москвы22:07

В Хабаровске полиция пришла в гостиницу к членам «Открытой России»

Коммерсантъ19:55

В Хабаровске полиция пришла в отель к сотрудникам «Открытой России»

Znak.com19:30
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Общество

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Специалисты Орегонского университета зафиксировали первую активную утечку метана с морского дна Антарктики.
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Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала

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Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
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Пентагон показал новые кадры российских Су-24 в Ливии

Утро.ru 14:12
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В Хабаровске эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании

В аэропорту Хабаровска провели эвакуацию после сообщения о минировании терминала внутренних авиалиний.
РБК 23:16
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Наука

Найдено новое средство для лечения коронавируса

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ заявила, что обнадеживающие результаты против новой коронавирусной инфекции на тестировании показал только один противовирусной препарат — «Ремдесивир».
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В Хабаровск вылетели врачи из Москвы для борьбы с COVID-19

В субботу,25 июля, в Хабаровск прилетит бригада московских врачей для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
РБК 21:49
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Общество

Около 200 посетителей магазинов без масок штрафуют в Москве ежедневно

Около 200 протоколов на посетителей без масок ежедневно составляют в магазинах Москвы, сообщил в пятницу первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов встать на колени перед жителями Хабаровского края.
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Петр Ян назвал «шкурой» Андрея Орловского

Российский боец смешанного стиля Петр Ян, недавно завоевавший чемпионский пояс UFC в легчайшей весовой категории, раскритиковал Андрея Орловского.
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Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ

Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

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В СПбГУ открыли три новых минерала на Камчатке

Специалисты из СПбГУ во время экспедиции на Камчатку обнаружили три новых минерала. Их назвали в честь коренных народов полуострова.
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Skoda обновила оснащение своих автомобилей в России

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Гол Неймара помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» и завоевать Кубок Франции

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Полисы ОСАГО для авто старше трех лет не делают без прохождения техосмотра, однако в связи с пандемией COVID-19 власти позволили временно оформлять автомобилистам страховку без диагностической карты.
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Лукашенко допустил применение армии для наведения порядка в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хотел бы привлекать армию для наведения общественного порядка в стране, однако «всякое может быть».
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Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
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В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве Вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией перекинулся на Россию.
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ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
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