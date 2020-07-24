Общество
Znak.comВ Хабаровске полиция пришла в отель к сотрудникам «Открытой России»
ОВД-Инфо пишет, что на 14-дневный карантин пытались отправить и политолога Александра Кынева. Принудительной обсервации помешала ошибка в паспортных данных, допущенная в документах.
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с чего всё началось
По данным «Открытки», постановление об изоляции сотрудников «Открытой России» вынесла лично главный санитарный врач Хабаровского края Татьяна Зайцева.Znak.comвчера в 19:30
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Хабаровский Роспотребнадзор хочет изолировать политолога Кынева и членов «Открытой России»
Хабаров.todayвчера в 20:56
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Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Газета.Ru вчера в 16:03
Происшествия
Сообщение о минировании аэропорта в Хабаровске не подтвердилось
Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе, в аэропорт Хабаровска от правоохранительных органов в субботу поступило сообщение о сигнале о минировании терминала внутренних авиалиний воздушной гавани.
ТАСС 00:17
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Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru 23 июля в 06:58
Общество
ВОЗ: в мире за сутки выявили более 284 тыс. заразившихся коронавирусом
Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 15,29 млн, увеличившись за сутки более чем на 284 тыс.
ТАСС вчера в 15:18
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
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В Крыму во время прогулки пропал трехлетний мальчик
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Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно
Автоматический апгрейд коснется всех ОС под управлением Windows 10, версий 1809 и старше.
iReactor 00:59
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
Политика
МИД России ответил на предложение Помпео создать альянс против Китая
«Заявление Майка Помпео о возможности втянуть Москву в антикитайскую кампанию США рассматриваем как очередную наивную попытку осложнить российско-китайское партнерство, вбить клин в дружественные связи между Россией и Китаем», — отметила Захарова.
Известия вчера в 22:05
Политика
Дипломаты покинули консульство КНР в Хьюстоне после приказа закрыться
Китайские дипломаты в пятницу днем освободили здание консульства КНР в американском Хьюстоне (штат Техас) после того, как власти США во вторник дали им 72 часа на закрытие диппредставительства, сообщает Associated Press.
Интерфакс вчера в 22:54
Кино
Universal ведет переговоры об отправке Тома Круза в космос
Piter.tv вчера в 08:16
Политика
Трамп: США скупили 90% мировых запасов препарата против коронавируса
Власти США скупили 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который применяется для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщил президент Дональд Трамп.
Коммерсантъ вчера в 21:30
Политика
Климкин предложил превратить Крым в проблему для России
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин предложил сделать из Крыма проблемы для России. Об этом он написал в своем Facebook.
Lenta.ru 00:38
Общество
Россия намерена возобновить регулярные и чартерные рейсы в три страны
News.ru вчера в 15:33
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 23 июля в 13:40
Происшествия
Один человек погиб в результате стрельбы на базе ВВС США во Флориде
Интерфакс вчера в 23:53
Шоу-бизнес
Сын Высоцкого признался, что изменил отношение к Марине Влади
Вспоминает Никита Владимирович и о том, как малышом его сначала носили в Театр на Таганке, когда в 1964 году Любимов организовал легендарную труппу и пригласил туда Владимира Высоцкого.
Вести.Ru 23 июля в 08:08
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала, как ей удалось похудеть за короткий срок
По итогу при малых количествах еды Насте удалось добиться дефицита калорий, что помогло ей постепенно избавляться от подкожных отложений.
CT news вчера в 15:59
Экономика
Мишустин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России
Максимальный размер субсидии в размере 15 тысяч рублей выплачивается в том случае, если россиянин приобретает путевку стоимостью более 75 тыс рублей.
Live24 вчера в 04:10
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 23 июля в 08:55
Общество
В Минздраве спрогнозировали ситуацию с коронавирусом в России осенью
Значительного подъёма заболеваемости коронавирусом осенью в России не ожидается, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
РИА Новости вчера в 18:39
Футбол
«Милан» сыграл вничью с «Аталантой» в 36-м туре чемпионата Италии
Футболисты "Милана" сыграли вничью с "Аталантой" в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии. Игра в Милане завершилась со счетом 1:1.
РИА Новости вчера в 18:07
Здоровье
Россиян из групп риска начнут прививать от коронавируса в августе
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинацию от коронавирусной инфекции могут начать в группах риска уже в августе.
Страна Советов on-line вчера в 06:38
Гаджеты
Intel готовит десктопные процессоры серии KA, которые будут чуть дешевле существующих моделей
Недавно появились слухи о подготовке «флагмана для бедных» Core i9-10850K, а теперь появилась информация о скором релизе процессоров KA-серии.
3DNews вчера в 10:50
Политика
Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала
Дегтярев был назначен врио главы региона 20 июля, через 11 дней после задержания губернатора Сергея Фургала.
Ведомости 23 июля в 22:44
Общество
В ООН связали пожары в Арктике с рекордно теплой погодой в Сибири
С января по июнь температура воздуха в Сибири была на пять градусов выше средних значений, а в июне — на десять, сообщает Всемирная метеорологическая организация (ВМО, специализированное межправительственное учреждение ООН).
РБК вчера в 22:57
Футбол
Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон
Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21.
МонаВиста вчера в 12:02
Происшествия
Жертвами ДТП с поездом и машиной на Алтае стали два человека
Два человека погибли, по уточненным данным, и двое пострадали при столкновении грузового поезда и пожарной машины в Алтайском крае.
Известия вчера в 12:08
Общество
На Урале и в Поволжье в выходные похолодает почти на 20°С
Температура в регионах Урала и Поволжья на выходных, 25-26 июля, понизится почти на 20°С, передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Газета.Ru вчера в 20:31