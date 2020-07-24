с чего всё началось

ОВД-Инфо пишет, что на 14-дневный карантин пытались отправить и политолога Александра Кынева. Принудительной обсервации помешала ошибка в паспортных данных, допущенная в документах.

В Хабаровске полиция пришла в отель к сотрудникам «Открытой России»

Происшествия Сообщение о минировании аэропорта в Хабаровске не подтвердилось Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе, в аэропорт Хабаровска от правоохранительных органов в субботу поступило сообщение о сигнале о минировании терминала внутренних авиалиний воздушной гавани. 22

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Политика Дипломаты покинули консульство КНР в Хьюстоне после приказа закрыться Китайские дипломаты в пятницу днем освободили здание консульства КНР в американском Хьюстоне (штат Техас) после того, как власти США во вторник дали им 72 часа на закрытие диппредставительства, сообщает Associated Press. 1

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