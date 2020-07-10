В Хабаровском крае у шести членов ЛДПР, включая губернатора Сергея Фургала, прошли обыски, сообщил лидер фракции в краевой думе Сергей Зюбр.

с чего всё началось

Зюбр добавил, что в изоляторе временного содержания находятся два члена ЛДПР. Депутат сказал, что не знает, связаны ли обыски с делом «Амурстали». Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля правоохранительные органы задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР

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