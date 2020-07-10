Политика
REGNUMВ Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР
Зюбр добавил, что в изоляторе временного содержания находятся два члена ЛДПР. Депутат сказал, что не знает, связаны ли обыски с делом «Амурстали». Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля правоохранительные органы задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
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с чего всё началось
В Хабаровском крае у шести членов ЛДПР, включая губернатора Сергея Фургала, прошли обыски, сообщил лидер фракции в краевой думе Сергей Зюбр.РИА Новости00:27
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Происшествия
Глава Хабаровского края Фургал не признал вину в организации убийств
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признает вину в организации убийств и покушении на убийство.
EastRussia вчера в 19:46
Шоу-бизнес
Симоньян похудела на 30 кг ради свадьбы Навки
После третьих родов женщина стала весить 72,5 килограмм, избавиться от лишних кг ей удалось с трудом.
Evo-rus.com 02:32
Политика
Пушков призвал запретить враждебным России артистам въезд в страну
Зарубежным артистам, выступающим с враждебных позиций против России, следует запретить въезд в страну.
Lenta.ru вчера в 22:15
Экономика
Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов в среду, 8 июля, рубль снижается к доллару и евро. На это указывают данные Московской биржи.
Газета.Ru 08 июля в 03:09
Космос
Астрономы обнаружили неизвестные ранее космические объекты
Австралийские ученые обнаружили ранее неизвестный тип космических объектов.
Профиль вчера в 07:52
Общество
В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
Позднее, 23 июня, вакцину получили еще 20 добровольцев, они протестируют препарат в бустерном варианте — им позднее введут второй компонент вакцины.
РИА Новости вчера в 22:04
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Происшествия
Суд Петербурга приговорил к 10 годам колонии анестезиолога-насильника
Известия вчера в 08:03
Гаджеты
Настольные Core i7 поколения Rocket Lake-S предложат 8 ядер и 12 потоков. Не спрашивайте, как
Среди вполне обычных процессоров Core i5 с шестью ядрами и двенадцатью потоками, а также Core i9 с восемью ядрами и шестнадцатью потоками, затесались и необычные Core i7, у которых потоков больше, чем ядер, не в два, а лишь в полтора раза.
3DNews вчера в 12:55
Происшествия
В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме
Один человек погиб и двое ранены при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области, сообщило в пятницу ГУ МЧС по региону.
Российская газета 01:39
Происшествия
Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
Политика
Экс-депутат рады рассказал о новом «гвозде в невозврат» Крыма
Еще одни «гвоздем в невозврат» Крыма для Украины стал закон о функционировании украинского языка, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Известия вчера в 23:45
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
Испытания военной техники начались на авиабазе Мюртед 4 июля. Турция начала испытания зенитно-ракетных комплексов С-400.
Деловое.ТВ 08 июля в 04:00
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
Футбол
Манджукич может продолжить карьеру в «Фиорентине»
Как сообщает "Спорт-Экспресс", Манджукич может вернуться в Италию и продолжить карьеру в "Фиорентине".
Вести.Ru 01:09
Футбол
«Сочи» предложил контракт Кокорину с зарплатой 3 миллиона евро в год
Сегодня, 10 июля, «Чемпионат.com» сообщил о том, что Кокорину было предложение соглашение на продолжительное время и заработной платой в 3 миллиона евро в год.
ГЛАС.RU вчера в 22:09
Общество
Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%
Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM вчера в 12:25
Общество
В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек
Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК 02:48
Общество
В Пензенской области режим повышенной готовности продлили до 26 июля
Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности в Пензенской области был введен 16 марта, а затем неоднократно продлевался.
REGNUM 01:50
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом
Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отреагировала на критику, обрушившуюся на актрису после новости о ее романе со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом.
Аргументы и Факты вчера в 06:28
Происшествия
В Липецке в отставку ушел начальник главного управления МЧС по региону
Указом Президента Российской Федерации от 13 декабря 2014 года № 764 «О присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава и высших специальных званий» начальнику Главного управления МЧС России по Липецкой области полковнику внутренней службы Михаилу Викторовичу Салфетникову присвоено высшее специальное звание «генерал-майор внутренней службы».
Most.tv 01:59
Армия и оружие
В Британии заявили о военном «предупреждении» России
Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru вчера в 15:34
Общество
В работе Мегафона и Yota произошел сбой
В работе сети операторов Мегафон и Yota (работает на сети "Мегафона") произошел масштабный сбой, следует из данных сервиса Downdetector.
Газета.Ru 03:14
Здоровье
Глава Минздрава Башкирии объяснил низкую смертность от коронавируса в регионе
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин объяснил низкую смертность от коронавируса в регионе.
КП - Уфа 03:14
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
Киберспорт
В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров
Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат вчера в 04:51