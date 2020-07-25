Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Хабаровске назвали число участников акции в поддержку Фургала

Около 6,5 тысяч человек вышли в субботу на несанкционированную акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске, сообщает мэрия города.
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