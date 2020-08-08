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BFM.ru
BFM.ru

В Хабаровске продолжились акции протеста в поддержку Фургала

Ежедневные несанкционированные акции проходят в Хабаровске с 11 июля. В этот день на митинг в поддержку Фургала вышли 12 тысяч жителей. Субботние акции — самые значительные, рассказала Business FM корреспондент радио "Восток России" Евгения Разлатая.В источнике
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РБК

Власти заявили о снижении числа участников протестных акций в Хабаровске

РБК03:13
Хабаровские вести

Количество участников несанкционированных мероприятий в Хабаровском крае снижается пятую субботу подряд

Хабаровские вести22:58
Хабаровский край сегодня

Субботнее шествие в Хабаровске было не таким большим, как раньше

Хабаровский край сегодня00:25
ТАСС

В Хабаровске 2,8 тыс. человек вышли на несогласованную акцию в поддержку Фургала

ТАСС00:08
URA.Ru

Хабаровчане теряют интерес к протестам в поддержку Фургала. Данные субботнего митинга

URA.Ru23:21
РИА Новости

В Хабаровске снизилось число участников акции в поддержку Фургала

РИА Новости01:40
PROkhab.ru

На площади им. Ленина в Хабаровске собралось около 2800 человек

PROkhab.ru22:52

Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе под Волгоградом

Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по производству сэндвич-панелей в городе Волжском в Волгоградской области, возникшее в субботу на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
ТАСС10:24
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Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русском09:27
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Индийские космонавты продолжат подготовку в России до 2021 года

Посёлок городского типа Звездный городок, Московская область, 8 августа 2020, 09:01 — REGNUM Завершение программы обучения индийских специалистов в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) в Звёздном городке запланировано на первый квартал 2021 года.
REGNUM02:01