В Хабаровске продолжились акции протеста в поддержку Фургала

Ежедневные несанкционированные акции проходят в Хабаровске с 11 июля. В этот день на митинг в поддержку Фургала вышли 12 тысяч жителей. Субботние акции — самые значительные, рассказала Business FM корреспондент радио "Восток России" Евгения Разлатая.