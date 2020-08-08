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BFM.ru
BFM.ru

В Хабаровске продолжились акции протеста в поддержку Фургала

Ежедневные несанкционированные акции проходят в Хабаровске с 11 июля. В этот день на митинг в поддержку Фургала вышли 12 тысяч жителей. Субботние акции — самые значительные, рассказала Business FM корреспондент радио "Восток России" Евгения Разлатая.В источнике
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Байкал24

Мэрия Хабаровска сообщила о трех тысячах участников акции в поддержку Фургала

Байкал2407:07
RT на русском

В мэрии Хабаровска заявили о снижении интереса жителей к акциям

RT на русском04:50
Хабаровский край сегодня

Субботнее шествие в Хабаровске было не таким большим, как раньше

Хабаровский край сегодня00:25
Губерния

Пятый субботний марш в защиту Сергея Фургала состоялся в центре Хабаровска

Губерния04:03
РИА Новости

В Хабаровске снизилось число участников акции в поддержку Фургала

РИА Новости01:40
AmurMedia.ru

«Поддержка людей – это великое дело»: Елена Грешнякова встретилась с митингующими

AmurMedia.ru04:08
Кубань-Информ

Акция в поддержку жителей Хабаровска прошла в Новороссийске

Кубань-Информ6 августа в 06:34

«Первым делом мы построим самолёты»: ОАК объединяет КБ «Илюшин» и «Туполев»

По данным издания, ОАК в ходе очередной реформы приняла решение об объединении под единым управлением КБ "Ильюшин", подконтрольных ему предприятий "Авиастар-СП" и ВАСО с одной стороны и связки КБ "Туполев" – Казанский авиазавод — с другой.
Военное обозрение06:39

Членов «Открытой России» задержали по пути в Белоруссию

Исполнительный директор незарегистрированной общественной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров и члены петербургского отделения Даниил Потапов и Александр Федосеев были задержаны на подъезде к границе с Белоруссией.
Коммерсантъ05:55
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Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ruвчера в 05:52
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