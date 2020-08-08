В Хабаровске продолжились акции протеста в поддержку Фургала
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Ежедневные несанкционированные акции проходят в Хабаровске с 11 июля. В этот день на митинг в поддержку Фургала вышли 12 тысяч жителей. Субботние акции — самые значительные, рассказала Business FM корреспондент радио "Восток России" Евгения Разлатая.В источнике
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