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BFM.ru
BFM.ru

В Хабаровске продолжились акции протеста в поддержку Фургала

Ежедневные несанкционированные акции проходят в Хабаровске с 11 июля. В этот день на митинг в поддержку Фургала вышли 12 тысяч жителей. Субботние акции — самые значительные, рассказала Business FM корреспондент радио "Восток России" Евгения Разлатая.В источнике
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Байкал24

Мэрия Хабаровска сообщила о трех тысячах участников акции в поддержку Фургала

Байкал2407:07
RT на русском

В мэрии Хабаровска заявили о снижении интереса жителей к акциям

RT на русском04:50
Хабаровский край сегодня

Субботнее шествие в Хабаровске было не таким большим, как раньше

Хабаровский край сегодня00:25
Коммерсантъ

Хабаровск расширяет протестную повестку

Коммерсантъ04:28
РБК

Власти заявили о снижении числа участников протестных акций в Хабаровске

РБК03:13
РИА Новости

В Хабаровске снизилось число участников акции в поддержку Фургала

РИА Новости01:40
Губерния

Пятый субботний марш в защиту Сергея Фургала состоялся в центре Хабаровска

Губерния04:03

Членов «Открытой России» задержали по пути в Белоруссию

Исполнительный директор незарегистрированной общественной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров и члены петербургского отделения Даниил Потапов и Александр Федосеев были задержаны на подъезде к границе с Белоруссией.
Членов «Открытой России» задержали по пути в Белоруссию
Коммерсантъ05:55
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Стало известно время начала съемок нового фильма Мартина Скорсезе

Начало съемок нового фильма американского кинорежиссера Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», ранее отложенное из эпидемии коронавирусной инфекции, стартует в феврале 2021 года, об этом 7 августа сообщает издание IndieWire.
ИА Красная Весна08:58

В Минздраве оценили слухи о скорой массовой вакцинации от COVID-19

Предстоящей осенью невозможна массовая и немедленная вакцинация россиян, для начала должна быть проведена расширенная стадия испытаний, заявил газете ВЗГЛЯД директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Минздрава Вадим Тарасов.
Взгляд.ру08:15

Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК02:36
1,5K

«Монреаль» прошел «Питтсбург» и вышел в первый раунд плей-офф НХЛ

После победы «Монреаля» счет в серии до 3-х побед увеличился в пользу команды до 3:1. После перезапуска 1 августа сезона Национальной хоккейной лиги 2019/2020, квалификационные встречи Кубка Стэнли проводят в Торонто и Эдмонтоне.
Общественная служба новостей23:58

О росте интереса налоговой к счетам клиентов сообщают российские банки

Во время длительного периода ограничительных мер, которые были связаны с пандемией коронавируса, налоговые проверки счетов российских граждан в банках не проводились, однако сейчас налоговые органы активно направляют запросы в финансовые организации.
Live24вчера в 07:12
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СК возбудил уголовное дело по смерти девочки в монастыре на Урале

По факту смерти девочки в Среднеуральском женском монастыре следователями возбуждено уголовное дело, об этом сообщил врач-онколог Виктор Щипицын в обращении на странице в «ВКонтакте» Всеволода Могучева.
Национальная служба новостейвчера в 03:32
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Африканская чума свиней приблизилась к границам Татарстана

По словам замруководителя управления, на территории Нижегородской области зарегистрировано шесть очагов африканской чумы свиней – три случая среди диких кабанов и столько же в личных подсобных хозяйствах.
Заинск-информвчера в 08:37