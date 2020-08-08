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BFM.ru
BFM.ru

В Хабаровске продолжились акции протеста в поддержку Фургала

Ежедневные несанкционированные акции проходят в Хабаровске с 11 июля. В этот день на митинг в поддержку Фургала вышли 12 тысяч жителей. Субботние акции — самые значительные, рассказала Business FM корреспондент радио "Восток России" Евгения Разлатая.В источнике
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Росбалт

Жители Хабаровска бастуют пятую субботу подряд

Росбалт00:17
AmurMedia.ru

«Поддержка людей – это великое дело»: Елена Грешнякова встретилась с митингующими

AmurMedia.ru04:08
Губерния

Пятый субботний марш в защиту Сергея Фургала состоялся в центре Хабаровска

Губерния04:03
Говорит Москва

В Хабаровске начался новый митинг в поддержку Сергея Фургала

Говорит Москва01:43
Хабаровский край сегодня

Субботнее шествие в Хабаровске было не таким большим, как раньше

Хабаровский край сегодня00:25
RT на русском

В мэрии Хабаровска заявили о снижении интереса жителей к акциям

RT на русском04:50
Байкал24

Тысячи людей вновь вышли на улицы Хабаровска

Байкал2423:29

Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК02:36
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Гинцбург отметил единственный способ облегчить состояние при COVID-19

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что облегчить состояние заболевшего коронавирусом могут только антитела, остальные методы он охарактеризовал как «мёртвому припарки».
RT на русском04:36
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Белоруссия депортировала журналистов телеканала «Настоящее время»

Задержанные в Белоруссии журналисты телеканала "Настоящее время" - проекта "Радио свобода" и "Голоса Америки", финансируемых конгрессом США, - среди которых есть гражданин РФ, депортированы на Украину.
РИА Новости03:20