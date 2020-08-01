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Известия
Известия

3,5 тыс. жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала

Почти 3,5 тыс. человек вышли в Хабаровске на несогласованную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, который был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей и впоследствии отстранен от должности.В источнике
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Губерния

Мощный ливень не остановил многотысячную акцию протеста в Хабаровске

Губерния03:03
Дождь

«Россия, выходи!» Шествие и митинг в Хабаровске: день 22

Дождь01:14
Коммерсантъ

Во Владивостоке прошла акция в поддержку хабаровских протестов

Коммерсантъ02:38
Хабаровский край сегодня

Субботнее шествие в Хабаровске попало под «тропический» ливень

Хабаровский край сегодня01:00
РБК

На Дальнем Востоке прошли акции в поддержку Фургала

РБК04:33
Deita.ru

Акции протеста проходят на Дальнем Востоке

Deita.ru01:00
Эхо Москвы

Во Владивостоке прошла акция в поддержку жителей Хабаровского края, выступающих против отставки экс-губернатора

Эхо Москвы04:31
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Клинические испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи завершены

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости04:10
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Ремонт автомобилей в России может подорожать в 10 раз

Владельцы СТО заявили, что готовящиеся изменения могут поднять цены на ремонт автомобиля в России в 7-10 раз, а общие расходы российских автомобилистов из-за этого вырастут с 5 млрд до 35 млрд рублей в год.
Автоновости дня03:08
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Ношение масок в российских вузах станет обязательным с 1 сентября

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу, сообщило Минобразования в телеграм-канале.
РИА Новостивчера в 09:37
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После ЧП с машиной ВМС США погиб один военный и 8 пропали без вести

«Один морской пехотинец погиб, восемь военнослужащих пропали без вести и двое получили ранения в результате происшествия с машиной-амфибией морской пехоты США 30 июля у побережья Южной Калифорнии», — говорится в сообщении американских военных в Twitter.
RT на русскомвчера в 06:36
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Власти решили снизить первый взнос для льготной ипотеки до 15%

Правительство решило снизить размер первоначального взноса с 20 до 15% по программе льготной ипотеки, позволяющей взять жилищный кредит на новостройки под 6,5% годовых, сообщили РБК источник на финансовом рынке, собеседник в одном из госбанков и источник, близкий к правительству.
РБК04:00
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Цены на газ в России повышаются на 3%

Оптовые цены на газ для всех категорий потребителей России с 1 августа будут повышены на 3%. Индексация в текущем году произошла на месяц позже традиционного срока.
ТАСС17:01
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Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 млрд долларов

Требование экс-президента Украины Леонида Кравчука заплатить 300 миллиардов долларов за восстановление Донбасса раскритиковал глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Российская газета02:38
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