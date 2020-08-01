Общество
КоммерсантъВ Хабаровске проходит очередная акция в поддержку Фургала
Жители Хабаровска вышли на очередную несанкционированную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала. Он арестован по обвинению в организации убийств в 2004–2005 годах. Митинги и шествия проходят уже четвертую субботу подряд.
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Экономика
В России готовится введение одного налога вместо четырех
Реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении единого оборотного налога в размере 6,2% взамен четырёх основных налогов – НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ, отмечается в документе министерства, который цитирует "Парламентская газета".
Вести.Ru вчера в 09:46
Экономика
Особое мнение: Сергей Гуриев
НОВОСТИ / РЕКЛАМА И. Воробьева ― Продолжается программа "Особое мнение". Сергей Гуриев, профессор экономики института Sciences Po.
Эхо Москвы вчера в 15:25
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
Вести.Ru вчера в 04:23
Общество
Актеры «Современника» отреагировали на уход Гармаша из театра
РБК вчера в 14:57
Политика
Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян
«Правительству России совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
РБК вчера в 04:06
Общество
В Хабаровске арестовали освещавшего протесты блогера
Суд в Хабаровске на семь суток арестовал блогера Алексея Романова, который на своем YouTube-канале освещал митинги в Хабаровске, сообщил РБК адвокат «Правозащиты Открытки», представляющий интересы Алексея Романова Виталий Тыхта.
РБК вчера в 05:53
Общество
Россия может открыть авиасообщение со всеми странами с 11 августа
Россия может возобновить международное авиасообщение со всеми странами с 11 августа, сообщили источники ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 21:48
Происшествия
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости вчера в 13:01
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 30 июля в 04:59
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
В Крыму на трассе «Таврида» вблизи Белогорска при столкновении микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек.
Krym.News вчера в 02:16
Шоу-бизнес
Жена Николаева впервые прокомментировала сообщения о разводе с певцом
Супруга музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова официально прокомментировала слухи о разводе с артистом.
ФАН вчера в 07:22
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
REGNUM вчера в 17:10
Политика
Трамп заявил о работе с Россией над ядерным соглашением
Президент США Дональд Трамп заявил о работе с Россией над «ядерным соглашением по нераспространению».
Lenta.ru вчера в 19:48
Экономика
Путин ввел льготы по упрощенной системе налогообложения
С 2021 года вводится переходный налоговый режим для бизнесменов, применяющих упрощенную систему налогообожения (УСН) и незначительно превысивших ее лимиты.
Российская газета вчера в 08:26
Здоровье
Пугающая обстановка с COVID-19 на Украине: цифры, факты, анализ и тенденции
Проанализировав уголовные производства, возбуждённые следственными органами Украины по факту причастности к пандемии коронавируса, следует отметить, что имеет место завышение показателей, а иногда и умышленное возбуждение уголовных дел, которые отношения к заболеваемости COVID-19 не имеют.
Rusvesna.su вчера в 22:30
Общество
Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным
В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ вчера в 11:41
Кино
Умер режиссер фильма «Полуночный экспресс» Алан Паркер
Москва 24 вчера в 14:12
Происшествия
ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС
Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.
RT на русском вчера в 03:57
Общество
ВОЗ зафиксировала новый рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки
Всего с начала пандемии, согласно информации организации, число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 достигло 17,1 млн, число жертв составляет 668 910 человек, за сутки умерли 6812.
РБК вчера в 17:57
Армия и оружие
Россия начала испытания оружия Судного дня
26 июля Минобороны России подтвердило испытания первой атомной подводной лодки — носителя системы "Посейдон", получившей прозвище "оружие судного дня" и "уничтожителя американских городов".
Ruinformer.com 30 июля в 04:19
Происшествия
На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
RT на русском вчера в 10:12
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появится загадочный убийца
Актер Эвард Роу пробуется на роль персонажа под кодовым именем D. Кодовое имя нужно, чтобы не раскрыть раньше времени список персонажей второго сезона сериала.
Popcornnews.ru вчера в 04:45
Политика
Лукашенко выслуживается перед Западом, задержав граждан РФ — политолог
Задержание бойцов якобы российской частной военной компании «Вагнера» является попыткой президента Белоруссии Александра Лукашенко выслужиться перед Западом.
ИА Красная Весна 30 июля в 08:30
Футбол
Юран покинул пост главного тренера «Химок»
51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ru вчера в 15:25
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 07:25
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 30 июля в 01:37
Наука
На Мадагаскаре открыт новый вид мышиных лемуров
Биологи из Германии, США, Франции, Португалии и Мадагаскара описали неизвестный ранее вид мышиных лемуров, обитающий в тропических лесах острова Мадагаскар.
Полит.ру 30 июля в 03:01
Кино
Кортни Кокс снимется в фильме «Крик-5»
Американская актриса Кортни Кокс примет участие в фильме «Крик-5». Об этом 31 июля пишет портал We got this covered.
ИА Красная Весна вчера в 14:40
Технологии
Названы сайты, которые не стоит посещать через общественный WI-Fi
При использовании общественного Wi-Fi не стоит заходить на сайты финансовых сервисов, проверять почтовые ящики и сидеть в соцсетях, рассказали эксперты.
Московский Комсомолец вчера в 20:42