Общество
КоммерсантъВ Хабаровске проходит очередная акция в поддержку Фургала
Жители Хабаровска вышли на очередную несанкционированную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала. Он арестован по обвинению в организации убийств в 2004–2005 годах. Митинги и шествия проходят уже четвертую субботу подряд.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
В Хабаровске на стихийном шествии мэрия насчитала около трех с половиной тысяч человек
КП - Хабаровсквчера в 23:49
Прямой эфир из Хабаровска: митинг в поддержку экс-губернатора Фургала
Екатеринбург Онлайнвчера в 22:00
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 01:35, Ашберн
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Общество
В Хабаровске проходит очередной митинг в поддержку Фургала
В Хабаровске проходит очередной несанкционированный митинг в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, сообщает мэрия.
РИА Новости вчера в 22:48
Политика
Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине $300 млрд для Донбасса
Сенатор Алексей Пушков в пятницу, 31 июля, выступил с критикой первого президента Украины Леонида Кравчука за требование выплатить его стране $300 млрд для восстановления Донбасса.
Известия вчера в 22:31
Здоровье
Пугающая обстановка с COVID-19 на Украине: цифры, факты, анализ и тенденции
Проанализировав уголовные производства, возбуждённые следственными органами Украины по факту причастности к пандемии коронавируса, следует отметить, что имеет место завышение показателей, а иногда и умышленное возбуждение уголовных дел, которые отношения к заболеваемости COVID-19 не имеют.
Rusvesna.su вчера в 22:30
Экономика
В России с августа вырастут пенсии и изменится цена на ОСАГО
Водители старше 59 лет получат скидку. С 1 августа работающие пенсионеры могут рассчитывать на получение прибавки.
Политическая Экспертиза 29 июля в 10:52
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
Пенсионный фонд России сообщил точный возраст детей, родители которых могут претендовать в августе на пособие в 20 тысяч рублей.
ФАН вчера в 04:32
Общество
ВОЗ зафиксировала новый рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки
Всего с начала пандемии, согласно информации организации, число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 достигло 17,1 млн, число жертв составляет 668 910 человек, за сутки умерли 6812.
РБК вчера в 17:57
Происшествия
Зверски убивший супругу житель Башкирии ранее не был судим
Челябинск, 31 июля 2020, 14:45 — REGNUM Убивший свою жену на глазах у маленьких детей житель Башкирии ранее не был судим.
REGNUM вчера в 07:45
Футбол
Forbes опубликовал топ-50 самых дорогих спортивных клубов мира
Издание Forbes представило рейтинг пятидесяти самых дорогих спортивных команд мира по состоянию на 2020 год.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 12:03
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко
Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru вчера в 09:23
Общество
Подозреваемым во взломе Twitter предъявлены обвинения
Власти США предъявили обвинения в скоординированном взломе аккаунтов в "Твиттере", совершенном 15 июля, жителю Великобритании, а также двум американцам, один из которых является несовершеннолетним.
Газета.Ru вчера в 19:33
Общество
Россия может возобновить авиасообщение со всеми странами в августе
Россия обсуждает открытие с 11 августа международного авиасообщения со всеми странами. Об этом ТАСС сообщили два источника в авиаотрасли.
Газета.Ru вчера в 20:24
Общество
Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным
В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ вчера в 11:41
Политика
Соловьев ответил на обвинения Польши в гибели Качиньского
Газета.Ru вчера в 19:59
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Моя Москва.онлайн 30 июля в 13:49
Происшествия
Охлобыстин рассказал, что поменялось в «Современнике» без Ефремова
РИА Новости вчера в 22:18
Авто
Ремонт автомобилей в России может подорожать в 10 раз
По оценкам экспертов, из-за грядущих нововведений средняя стоимость ремонта может увеличиться в 7-10 раз.
Новые автомобили вчера в 22:42
Происшествия
На турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек
ТАСС вчера в 10:16
Общество
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости вчера в 15:36
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта не признала вину в его убийстве
Марина Кохал, супруга рэпера Энди Картрайта, не признала вину в его убийстве. Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах.
Вести.Ru вчера в 17:51
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru вчера в 05:20
Политика
Белоруссия направила России ноту из-за образования очередей на границе
На трассе Е30/М1 с обеих сторон образовалась очередь из автомобилей.
RuNews24.ru вчера в 12:30
Политика
Украина предъявила обвинение задержанным в Белоруссии россиянам
Украина предъявила российским гражданам, задержанным в Минске, обвинение по статье об участии в террористической организации, а также обратилась к Белоруссии с запросом о их временном аресте.
Известия вчера в 16:29
Происшествия
Задержаны трое участников погрома в саратовской больнице
Напомним, вчера вечером в Саратовскую городскую клиническую больницу № 1 ворвалась группа агрессивно настроенных граждан численностью в два десятка человек, устроила дебош и требовала выдачи тела умершего родственника.
Взгляд-инфо вчера в 03:01
Армия и оружие
Российские военные перехватили военный корвет НАТО у берегов Крыма
Avia.pro вчера в 20:02
Футбол
Юран покинул пост главного тренера «Химок»
Газета.Ru вчера в 15:25
Происшествия
Россиянам дали рекомендации по избежанию ДТП
Специалисты МЧС дали россиянам рекомендации, как снизить риск попадания в ДТП.
Lenta.ru 00:41
Общество
Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа
ТАСС вчера в 08:32
Шоу-бизнес
Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»
Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
Комсомольская правда вчера в 09:23