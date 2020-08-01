Жители Хабаровска вышли на очередную несанкционированную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала. Он арестован по обвинению в организации убийств в 2004–2005 годах. Митинги и шествия проходят уже четвертую субботу подряд.

В Хабаровске проходит очередная акция в поддержку Фургала

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