В Хабаровске прошла очередная акция в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала, в котором приняли участие несколько сотен горожан. Они требовали освободить бывшего главу региона и отправить в отставку нового врио губернатора Михаила Дегтярева.

В Хабаровске прошел четырнадцатый митинг в поддержку Фургала

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