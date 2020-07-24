Общество
Daily StormВ Хабаровске прошел четырнадцатый митинг в поддержку Фургала
В Хабаровске прошла очередная акция в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала, в котором приняли участие несколько сотен горожан. Они требовали освободить бывшего главу региона и отправить в отставку нового врио губернатора Михаила Дегтярева.
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Происшествия
В Крыму во время прогулки пропал трехлетний мальчик
ТАСС вчера в 16:18
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Политика
Саркози рассказал о курьезе на встрече с Путиным
Бывший французский президент Николя Саркози не поделил шоколадку при встрече с главой России Владимиром Путиным - об этом сам экс-лидер Франции вспоминает в своей книге "Время бурь".
Газета.Ru вчера в 16:15
Здоровье
Глава Тавды заявил об ухудшении эпидситуации по коронавирусу в городе
Об ухудшении эпидобстановки в Тавде заявил мэр города Виктор Лачимов.
Регион online 23 июля в 14:55
Политика
Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
РБК вчера в 00:19
Общество
В Чехии украинцев стали отправлять в специально созданные лагеря
Полиция Чехии начала массово задерживать трудовых мигрантов из Украины и отправлять в пункты временного пребывания для иностранцев и лиц без гражданства.
Евразия Daily вчера в 02:44
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском вчера в 04:08
Политика
Украинские активисты поддержали акции протеста в Хабаровске
Митинги в Хабаровске привлекли внимание украинских провокаторов. Иностранные активисты призывают к отделению Хабаровского края от России.
Политическая Экспертиза вчера в 14:00
Общество
Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами с 1 августа
Россияне смогут с 1 августа отправиться в Турцию, Великобританию и Танзанию.
Газета.Ru вчера в 15:10
Шоу-бизнес
Дарья Мороз рассказала о роли Собчак в ее разводе с Богомоловым
Заслуженная артистка РФ Дарья Мороз в одном из интервью рассказала, какую роль в ее разводе с Константином Богомоловым сыграла телеведущая Ксения Собчак.
Территория новостей вчера в 10:47
Авто
Great Wall показал новый рамный внедорожник Wey Tank 300
Компания Great Wall презентовала на мотор-шоу в Чэнду первый внедорожник премиального бренда Wey, им стал Tank 300.
Новые автомобили вчера в 12:22
Происшествия
В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве
В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве Вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией перекинулся на Россию.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Происшествия
Сообщение о минировании аэропорта в Хабаровске не подтвердилось
Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе, в аэропорт Хабаровска от правоохранительных органов в субботу поступило сообщение о сигнале о минировании терминала внутренних авиалиний воздушной гавани.
ТАСС 00:17
Футбол
Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон
Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21.
МонаВиста вчера в 12:02
Экономика
Регионам выделят 20 млрд рублей на пособия по безработице
Правительство выделит российским регионам 20 млрд рублей для выплат пособий по безработице, заявил в пятницу, 24 июля, премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Известия вчера в 07:05
Общество
Страховщики назвали новый способ не платить водителям по ОСАГО
Полисы ОСАГО для авто старше трех лет не делают без прохождения техосмотра, однако в связи с пандемией COVID-19 власти позволили временно оформлять автомобилистам страховку без диагностической карты.
РИА Новости вчера в 21:38
Здоровье
В Нижнем Тагиле от коронавирусной инфекции лечатся почти 450 человек
В Свердловской области в гордских больницах Нижнего Тагила от коронавирусной инфекции лечатся почти 450 человек.
Екатеринбург в эфире вчера в 16:11
Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета вчера в 02:46
Общество
Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве
Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
РБК вчера в 15:24
Армия и оружие
МИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе
Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект.
BFM.ru вчера в 14:53
Происшествия
Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении
Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении около подъезда своего дома.
РБК вчера в 20:37
Происшествия
Антипов указал на деталь, доказывающую подтасовку фактов в деле MH17
Технический эксперт Юрий Антипов опубликовал очередную статью, посвященную крушению MH17 в Донбассе.
Политическая Экспертиза вчера в 05:12
Политика
Климкин предложил превратить Крым в проблему для России
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин предложил сделать из Крыма проблемы для России. Об этом он написал в своем Facebook.
Lenta.ru 00:38
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой Ксения отпраздновала свадьбу во второй раз
Главная сваха страны выдала дочь замуж в московском Дворце бракосочетания №1. По словам Сябитовой, свадьба в условиях пандемии прошла достаточно скромно.
Evo-rus.com вчера в 09:30
Политика
Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»
В Кремле ответили на угрозу ужесточения санкций против проекта газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 06:51
Музыка
Рок-группа The Rolling Stones выпустила песню 1974 года
Музыканты легендарной группы The Rolling Stones порадовали своих поклонников изданием песни, которая была написана в далеком 1974-ом.
Pravda.Ru вчера в 04:13
Экономика
Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность
Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскому производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
REGNUM 23 июля в 17:04
Общество
Роспотребнадзор не выявил случаев чумы в РФ в 2020 году
Роспотребнадзор сообщил, что в России медики не зарегистрировали пациентов с чумой за текущий год.
Народные новости вчера в 12:28
Здоровье
Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области остается стабильной
На брифинге председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев рассказал, что с диагнозом «внебольничная пневмония» в стационарах в данный момент остаются 2061 человек, в реанимации – 110 волгоградцев, из них на искусственной вентиляции легких –18 пациентов.
Волга-Медиа вчера в 22:12