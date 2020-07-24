В Хабаровске прошла очередная акция в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала, в котором приняли участие несколько сотен горожан. Они требовали освободить бывшего главу региона и отправить в отставку нового врио губернатора Михаила Дегтярева.

В Хабаровске прошел четырнадцатый митинг в поддержку Фургала

Единоборства Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов досрочно победил бойца Александра Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107. 16

Происшествия Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, многократный чемпион мира, известный спортивный журналист Александр Иваницкий, который продолжительное время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, пропал в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся. 188

Армия и оружие Индия ускорила разработку истребителя пятого поколения Многие эксперты скептически отнеслись к индийским планам Индийские СМИ заявили о том, что ВПК страны увеличили интенсивность работ над перспективным истребителем пятого поколения AMCA. 16

Наука Обнаружены артефакты 33-тысячелетней давности в Центральной Мексике Во время раскопок в пещере Сакатекасе в центральной Мексике археологи обнаружили каменные орудия труда и другие доказательства, свидетельствующие о присутствии доисторических людей. 40