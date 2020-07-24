Общество
Daily StormВ Хабаровске прошел четырнадцатый митинг в поддержку Фургала
В Хабаровске прошла очередная акция в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала, в котором приняли участие несколько сотен горожан. Они требовали освободить бывшего главу региона и отправить в отставку нового врио губернатора Михаила Дегтярева.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 07:29, Ашберн
Происшествия
Полиция опровергла межнациональный характер драки на юге Москвы
Драка, произошедшая между нетрезвыми гражданами на улице Маршала Захарова в Москве, не имела межнациональный характер.
Известия 07:06
Футбол
Деян Ловрен пройдёт медосмотр для «Зенита» в Лондоне
Чемпионат 05:23
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
Экономика
Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным
Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 03:39
Происшествия
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
Происшествия
В Ростовской области из роддома похищен новорожденный
RT на русском 07:05
Происшествия
В Дагестане в ДТП с четырьмя машинами погибли пять человек
Пять человек погибли и пятеро госпитализированы после ДТП в Хасавюртовском районе Дагестана.
ТАСС 05:02
Единоборства
Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов досрочно победил бойца Александра Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107.
Коммерсантъ вчера в 17:51
Шоу-бизнес
Отец Маликовой поставил на место Соседова после критики его дочери
Отец звезды Юрий Маликов не смог понять, чем вызваны нападки Соседова на его дочь, однако разбираться не планирует.
Слово и Дело 23 июля в 11:13
Шоу-бизнес
Роза Сябитова не смогла сделать дочери и её мужу свадебный подарок
На этой неделе состоялась свадьба дочери Розы Сябитовой Ксении.
Bimru.ru вчера в 05:29
Игры
Хоррор-боевик Succubus получил бесплатную демоверсию
Игромания.ру 03:24
Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»
Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела о реабилитации нацизма в связи с публикацией фотографий нацистов на онлайн-акции всероссийского движения «Бессмертный полк».
РБК 06:32
Кино
Два российских фильма вошли в программу Венецианского кинофестиваля
Коммерсантъ вчера в 12:47
Футбол
«Рубин» отказался продавать Кварацхелию в «Спартак»
Казанский «Рубин» отказался продавать в московский «Спартак» Хвичу Кварацхелию.
Советский спорт 06:25
Происшествия
Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым
Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, многократный чемпион мира, известный спортивный журналист Александр Иваницкий, который продолжительное время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, пропал в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся.
Российская газета 04:46
Политика
Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала
Ведомости 23 июля в 22:44
Шоу-бизнес
Сын Владимира Высоцкого опроверг слухи об уходе отца из семьи
RuNews24.ru 04:49
Армия и оружие
Индия ускорила разработку истребителя пятого поколения
Многие эксперты скептически отнеслись к индийским планам Индийские СМИ заявили о том, что ВПК страны увеличили интенсивность работ над перспективным истребителем пятого поколения AMCA.
Военное дело вчера в 08:07
Общество
В Алуште в дельфинарии расчленили дельфина
Газета.Ru 05:28
Политика
Атаки на армян объяснили попыткой дестабилизировать ситуацию в России
Атаки азербайджанцев на армян на российской территории являются в том числе попыткой дестабилизировать ситуацию в России.
Lenta.ru 07:16
Общество
В Севастополе за сутки выявлено шесть случаев коронавируса
Всего в Севастополе коронавирусной инфекцией заболели 312 человек, выздоровел 251, шестеро умерли.
Вести.Севастополь вчера в 05:30
Наука
Обнаружены артефакты 33-тысячелетней давности в Центральной Мексике
Во время раскопок в пещере Сакатекасе в центральной Мексике археологи обнаружили каменные орудия труда и другие доказательства, свидетельствующие о присутствии доисторических людей.
ToDay News Ufa 23 июля в 05:05
Общество
Мясников предлагает увеличить штраф за использование телефона за рулем
Врач сравнил наказание за вождение в пьяном виде со штрафом за использование телефона за рулем.
Комсомольская правда 05:13
Наука
Водоросли оказались эффективнее лекарств против COVID-19
Anews вчера в 12:06
Здоровье
Россиян из групп риска начнут прививать от коронавируса в августе
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинацию от коронавирусной инфекции могут начать в группах риска уже в августе.
Страна Советов on-line вчера в 06:38
Автоспорт
«Формула-1» отменила этапы в четырех странах
"Формула-1" отказалась от проведения гонок в четырех странах из-за отсутствия улучшений в ситуации с пандемией коронавируса в Северной и Южной Америке.
Народные новости вчера в 10:38
Экономика
Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 02:01
Единоборства
Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом-младшим
Майк Тайсон, 54 года, встретится с 51-летним Роем Джонсом-младшим 12 сентября. Тяжеловесы будут сражаться с негабаритными перчатками.
Newsinfo 23 июля в 17:48