В Хабаровске прошел митинг после назначения врио губернатора
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Жители Хабаровска вышли на акцию протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, сообщил корреспондент «Ведомостей». Это десятый день протестов в регионе после ареста бывшего губернатора Сергея Фургала.В источнике
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