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Ведомости
Ведомости

В Хабаровске прошел митинг после назначения врио губернатора

Жители Хабаровска вышли на акцию протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, сообщил корреспондент «Ведомостей». Это десятый день протестов в регионе после ареста бывшего губернатора Сергея Фургала.В источнике
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Московский Комсомолец

Дегтярев объяснил, почему не выходит на митинг к жителям Хабаровска

Московский Комсомолец08:33
Дождь

«Дегтярев, выходи!» Хабаровск встретил нового губернатора митингами. Он не вышел к людям

Дождь09:29
Хабаров.today

Протестующие в Хабаровске устроили митинг перед белым домом и требуют встречи с Дегтяревым

Хабаров.today06:02
Znak.com

Хабаровчане встретили врио губернатора Михаила Дегтярева стихийным митингом

Znak.com06:52
Ведомости

В Хабаровске прошел митинг после назначения врио губернатора

Ведомости07:33
Фонтанка.Ру

«На чужой край рот не разевай». Дегтярева встретили в Хабаровске митингом

Фонтанка.Ру06:27
РБК

Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом

РБК07:14
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Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал» в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 июля 2020, 14:44 — REGNUM Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал», чтобы найти 2,7 млрд рублей кредитных средств, выданных банком «Россия» компании «Мостострой №6», принадлежавшей бизнесменам Игорю Минакову и Владиславу Жорову.
Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал» в Петербурге
REGNUM07:44
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В Одесской области памятник Ленину переделали в болгарина Трифона

Памятник Владимиру Ленину в Одесской области Украины в рамках декоммунизации переделали в монумент, изображающий болгарина Трифона, героя традиционного обряда виноградарей, передает во вторник местный украинский сайт "Таймер".
РИА Новости08:12
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Октябрьский районный суд Петербурга продолжит рассматривать дела задержанных после оглашения приговора по делу «Сети»*

Напомним, после оглашения приговора двум петербургским фигурантам дела запрещённой в России организации «Сеть», собравшиеся у здания суда стали выкрикивать лозунги «антифашизм — не преступление» и «свободу политзаключённым», а также петь песни и бить в барабаны.
Эхо Москвы00:06

Дегтярев прокомментировал свое возможное участие в выборах губернатора

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев вместо арестованного Сергея Фургала во вторник, 21 июля, рассказал о своем возможном участии в выборах губернатора.
Известия09:09
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В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»

Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском07:16
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Звезда сериала «Интерны» перешел в лондонские официанты

Актер Дмитрий Шаракоис, получивший известность после первого сезона сериала «Интерны», приостановил карьеру и переехал жить в Лондон, где сначала трудился на стройке, а теперь работает официантом.
Свободная Пресса08:30
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Представлен новый прототип Ford Mustang Mach-E 1400

Полностью электрический прототип базируется на новом Ford Mustang Mach-E и обладает мощностью 1 400 л.с. Новый прототип Ford Mustang Mach-E 1400 — это сильно модифицированная версия нового внедорожника Ford, предназначенная только для треков, созданная в сотрудничестве с американским специалистом по тюнингу RTR.
Avtovesti.com06:30
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Участников танцев на МКАД привлекли к административной ответственности

Участники танцев на МКАД, создавшие помехи для движения автомобилей, привлечены к административной ответственности, сообщил руководитель пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин.
РИА Новости08:35
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