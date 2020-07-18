Жители Хабаровска вышли на акцию протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, сообщил корреспондент «Ведомостей». Это десятый день протестов в регионе после ареста бывшего губернатора Сергея Фургала.

В Хабаровске прошел митинг после назначения врио губернатора

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