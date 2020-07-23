Очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала состоялась в столице региона. По оценке силовиков, на нее пришли около 200 человек, передает «РИА Новости». ТАСС сообщал о примерно 600 собравшихся.

В Хабаровске прошла еще одна несогласованная акция в поддержку Фургала

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