Общество
КоммерсантъВ Хабаровске прошла еще одна несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала состоялась в столице региона. По оценке силовиков, на нее пришли около 200 человек, передает «РИА Новости». ТАСС сообщал о примерно 600 собравшихся.
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Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым
Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, многократный чемпион мира, известный спортивный журналист Александр Иваницкий, который продолжительное время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, пропал в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся.
Российская газета 04:46
Происшествия
В Дагестане в ДТП с четырьмя машинами погибли пять человек
Пять человек погибли и пятеро госпитализированы после ДТП в Хасавюртовском районе Дагестана.
ТАСС 05:02
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:20
Происшествия
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Коммерсантъ 05:47
Армия и оружие
МИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе
Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект.
BFM.ru вчера в 14:53
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 23 июля в 13:40
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GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
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Сын Андрея Панина получил первую работу в кино
Отпрыск известного российского артиста театра и кино Андрея Панина получил первую работу в кино.
Территория новостей вчера в 09:38
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Помогать ученым выращивать нейроны сможет робот-лаборант
Live24 вчера в 07:00
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В ПФР рассказали, кто получит доплату к пенсии в размере 2843 рублей
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Evo-rus.com 02:57
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В Москве полиция задержала ещё девятерых участников массовой драки
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Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Авто
Mitsubishi представил обновленную версию Mirage и Outlander
В I квартале 2021-го японский концерн представит "посвежевший" Eclipse Cross, а во II квартале следующего года дебютирует вседорожник Outlander четвертой генерации.
Новые автомобили 23 июля в 11:34
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Британский премьер призвал военных готовиться к четырем бедствиям
Премьер поручил британским военным до окончания лета завершить кабинетные учения, призванные обеспечить готовность к названным угрозам.
RuNews24.ru 05:35
Космос
Китай запустил первую миссию для исследования Марса
Китай запустил свою первую миссию для исследования Марса «Тяньвэнь-1». Прямую трансляцию запуска вел китайский телеканал CGTN.
Телеканал RTVI 23 июля в 02:54
Политика
Сенатор оценил стратегию Киева по «деоккупации» Крыма
Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков посчитал смехотворной стратегию Украины по "деоккупации" Крыма, как пишет РИА Новости.
РЕН ТВ 01:39
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии
Уже полностью готов к прокату полнометражный фильм «Мажор», главную роль в котором исполняет Павел Прилучный.
Live24 05:39
Общество
Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял жителя Москвы, вставшего на одно колено перед мигрантом из Средней Азии.
Известия вчера в 18:42
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В WhatsApp появится функция привязанных устройств для одного аккаунта
В WhatsApp появится функция привязанных устройств, позволяющая использовать один аккаунт сразу на нескольких гаджетах.
МонаВиста вчера в 12:27
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СК завёл два новых дела о фотографиях нацистов в «Бессмертном полку»
Следственный комитет возбудил ещё два уголовных дела в связи с публикацией фотографий нацистов на сайте движения «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 05:49
Общество
В Калининградской области за сутки выявили 16 случаев коронавируса
16 новых случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Калининградской области за сутки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
FlashNord 05:17
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Страховщики назвали новый способ не платить водителям по ОСАГО
Полисы ОСАГО для авто старше трех лет не делают без прохождения техосмотра, однако из-за пандемии COVID-19 власти позволили автомобилистам временно оформлять страховку без диагностической карты.
РИА Новости вчера в 21:38
Общество
Доктор Мясников рассказал о «потенциальных убийцах» за рулем
Доктор Александр Мясников, главврач ГКБ №71 имени Жадкевича в Москве, предложил способ борьбы с водителями, которые пользуются мобильными телефонами за рулем.
Lenta.ru 05:42
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Украинские активисты поддержали акции протеста в Хабаровске
Митинги в Хабаровске привлекли внимание украинских провокаторов. Иностранные активисты призывают к отделению Хабаровского края от России.
Политическая Экспертиза вчера в 14:00
Экономика
СМИ сообщили об августовских изменениях в России
Изменения законодательного характера начнут действовать в РФ в августе. О наиболее значимых рассказали СМИ.
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Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
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Шоу-бизнес
Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста
Известный латвийский баскетболист Янис Тимма сделал ей предложение руки и сердца.
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Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09