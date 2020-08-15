В Хабаровске прошла шестая субботняя акция в поддержку Фургала
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В Хабаровске люди снова вышли на улицы в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, арестованного по делу об организации убийств. Участники вышли на акцию шестую неделю подряд. В сегодняшнем шествии, как сообщает пресс-служба администрации города, приняло участие 1,5 тыс. человек.В источнике
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