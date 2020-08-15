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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Хабаровске прошла шестая субботняя акция в поддержку Фургала

В Хабаровске люди снова вышли на улицы в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, арестованного по делу об организации убийств. Участники вышли на акцию шестую неделю подряд. В сегодняшнем шествии, как сообщает пресс-служба администрации города, приняло участие 1,5 тыс. человек.В источнике
С чего всё началось
По данным
 администрации Хабаровска, к полудню на площади Ленина собрались 300–400 человек, на шествие отправились около 1,5 тыс. жителей, сообщила она.
РБК23:14
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Новая газета

В Хабаровске уже шестую субботу подряд прошли митинги и шествия в поддержку Фургала

Новая газета00:47
Губерния

«Спасти свободу выбора»: хабаровчане вновь вышли на массовый субботний марш в защиту Сергея Фургала

Губерния01:50
Хабаровский край сегодня

В хабаровское субботнее шествие включили Беларусь

Хабаровский край сегодня01:15
Хабаров.today

Шестую субботу подряд тысячи хабаровчан выходят на митинги в защиту Сергея Фургала

Хабаров.today01:57
РБК

В Хабаровске шестую субботу подряд провели митинг в поддержку Фургала

РБК23:14
ТАСС

Мэрия Хабаровска сообщила о снижении числа участников несогласованных акций

ТАСС23:13
Эхо Москвы

Жители Хабаровска вышли на очередное субботнее шествие в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала

Эхо Москвы03:32

Личный врач Ефремова объяснил происхождение наркотиков в крови актера

Личный врач актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве, Борис Круглый в интервью «Московскому комсомольцу» объяснил происхождение наркотиков в крови знаменитости.
Пятый каналвчера в 16:48
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Газета.Ruвчера в 09:28
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Letnews.ru13 августа в 12:29
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Баринов сравнил Семина с Николичем

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Lenta.ruвчера в 09:52
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Задержан организатор схемы по выводу из России миллиардов рублей

Несколько миллиардов рублей удалось незаконно вывести за рубеж организатору преступной группы, членов которой задержали на днях в Москве, Крыму, на Кубани, в Волгоградской и Тульской областях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Вести.Ruвчера в 04:01
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Посыпется в октябре: Катасонов предрёк обвал банковской системы

По словам эксперта в интервью YouTube-каналу «Переправа-ТВ», они будут заключаться не в сползании страны в рецессию или даже в депрессию, а главным признаком наступившего кризиса станет грядущий обвал банковской системы России.
Deita.ruвчера в 19:23
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Против санкций США по «Северному потоку-2» выступили 24 страны ЕС

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РБКвчера в 19:15
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Российские вертолетоносцы получат палубные ударные беспилотники

По сообщению ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли, два российских универсальных десантных корабля (УДК), которые были заложены на керчинском заводе «Залив», будут нести по 16 тяжелых вертолетов, а также получат палубные ударные беспилотные летательные аппараты и смогут перевозить до 1 тысячи морпехов.
Военное деловчера в 02:36
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