Общество
Наша версияВ Хабаровске прошли новые митинги в поддержку Фургала
Митинги прошли и в некоторых других городах и регионах. Жители Хабаровска вновь вышли на митинг в поддержку бывшего главы края Сергея Фургала: это уже четвертая суббота, когда в региональном центре проводятся акции протеста.
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Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
В ПФР озвучили условия выплаты 20 000 рублей на детей в августе 2020 года. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:59
Технологии
Nvidia может купить разработчика ARM-чипов за $32 миллиарда
SoftBank купила Arm Holdings в 2016 году за $31 миллиард. Эта фирма проектирует процессорные ядра, но сами чипы не выпускает.
Вести.Ru вчера в 14:11
Общество
Минэкономразвития не обсуждает введение новых налогов в России
«В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается», — заявили в министерстве.
RT на русском 05:13
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости 04:10
Армия и оружие
В Британии обвинили Россию и Китай в развязывании «Звездных войн»
В Великобритании Россию и Китай обвинили в развязывании "Звездных войн". Об этом сообщает издание Financial Times.
Газета.Ru 03:13
Общество
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости вчера в 15:36
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
Происшествия
Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае
Петрозаводск говорит вчера в 13:16
Путешествия
Туристы из РФ пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Российские туристы массово жалуются на ухудшение условий отдыха в Турции, пишет газета «Московский комсомолец».
Вечерний курьер 02:32
Происшествия
«Интерфакс»: участник инцидента во время парада в Москве уволен из армии после экспертизы
Рядовой-срочник участник инцидента во время парада Победы 24 июня в Москве комиссован по состоянию здоровья, сообщил «Интерфаксу» источник в медицинских кругах.
Коммерсантъ 08:18
Шоу-бизнес
Елена Степаненко не стала бить Евгения Петросяна
Paparazzi.ru 04:49
Футбол
«Нижний Новгород» обыграл «Томь» в первом матче нового сезона ФНЛ
«Нижний Новгород» на своём поле обыграл «Томь» в первом матче нового сезона ФНЛ.
Metaratings 08:56
Происшествия
В Петербурге продлили срок задержания супруги рэпера Энди Картрайта
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил на 72 часа срок задержания Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего мужа, украинского рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт.
RT на русском 07:08
Политика
Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии
Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия 07:51
Общество
Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику
Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС 08:59
Общество
Четверо пенсионеров и девушка заразились коронавирусом в Севастополе
В Севастополе подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом среди местных жителей.
РИА Новости Крым 05:58
Гаджеты
Sapphire выпустила сравнительно доступную Radeon RX 5700 XT Pulse BE
Что интересно, в отличие от вышедшей ранее Radeon RX 5600 XT Pulse BE, компания Sapphire сохранила оригинальные размеры Radeon RX 5700 XT Pulse у модели BE.
3DNews 30 июля в 09:13
Армия и оружие
Клименко предрек войну в черноморской акватории в 2020 году
В качестве предпосылок эксперт назвал местные выборы на территории украинского государства и военные учения "Кавказ-2020".
Политическая Экспертиза 08:53
Экономика
Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку
С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
Российская газета 30 июля в 12:07
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с легковушкой и уборочной техникой на МКАД
Два автомобиля столкнулись на МКАД в Москве, в результате ДТП погибли три человека.
ТАСС 07:48
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Происшествия
По факту пожара и взрыва на АГЗС на Кубани возбуждено уголовное дело
REGNUM вчера в 19:53
Политика
Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президент Белоруссии Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов.
Lenta.ru 08:58
Общество
Ношение масок в российских вузах станет обязательным с 1 сентября
Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу, сообщило Минобразования в телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 09:37
Политика
Германия хочет вернуть деньги, пожертвованные «Белым каскам»
Германия потребовала от фонда поддержки "Белых касок" вернуть ей часть пожертвованных средств.
Вести.Ru вчера в 07:28
Фигурное катание
Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная
Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная Список спортсменок, которые покинули группу сильнейшего российского тренера Этери Тутберидзе в это межсезонье, пополнился новым именем.
Коммерсантъ вчера в 12:24
Происшествия
В Иране задержали главаря террористической группировки
По версии иранской стороны, задержанный действовал с поддержкой США. Его имя Джамшид Шармахд, он возглавлял группировку «Тондар».
Известия 08:35
Армия и оружие
США допустили развертывание гиперзвуковых ракет
Начальник штаба армии США генерал Джеймс Макконвилл заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможности развертывания гиперзвуковых ракет и ракет средней дальности.
Газета.Ru 02:20