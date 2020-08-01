Митинги прошли и в некоторых других городах и регионах. Жители Хабаровска вновь вышли на митинг в поддержку бывшего главы края Сергея Фургала: это уже четвертая суббота, когда в региональном центре проводятся акции протеста.

В Хабаровске прошли новые митинги в поддержку Фургала

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