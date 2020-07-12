Общество
Московский КомсомолецВ Хабаровске началось вечернее шествие в поддержку Фургала
В Хабаровске воскресенье вечером по местному времени началось третье за два дня стихийное шествие горожан в поддержку губернатора Сергея Фургала. Судя по опубликованным кадрам, толпа людей, преимущественно молодых, прошли колонной по одной из центральных улиц, скандируя: "Свободу!".
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Афера XXI века: как Казахстан кинули на колеса
В Казахстане никогда не существовало собственного производства железнодорожных колес.
RuNews24.ru 10 июля в 05:40
Общество
Около 35 тысяч жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала
В Хабаровске 11 июля начался митинг в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала.
News.ru вчера в 01:52
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Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
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При беспорядках в Белграде пострадали 14 полицейских
РИА Новости вчера в 05:58
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении произошло боестолкновение
На участке Товузского района азербайджано-армянской границы произошло столкновение, минобороны Армении заявило о попытке захвата армянского опорного пункта, азербайджанская сторона – об артобстреле своих позицией, двух погибших и пяти раненых военнослужащих.
Вести.Ru 10:51
Общество
В Сочи ожидаются сильные ливни, град и смерчи над морем
Новая Кубань 08:41
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
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Наргиз Закирова рассказала о трудностях работы с Виктором Дробышем
После тяжелого разрыва с Максимом Фадеевым у Наргиз возникли сложности с новым продюсером Виктором Дробышем.
Территория новостей 12:13
Армия и оружие
На юге Ирака боевики атаковали автоколонну снабжения американской базы
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Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Квят стал десятым
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал победу на втором этапе сезона "Формулы-1" Гран-при Штирии, российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят стал десятым.
РИА Новости 11:13
Общество
Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом
Чукотка возглавила список регионов с самой высокой заболеваемостью туберкулезом, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
РИА Новости 02:05
Политика
Трамп отверг идею выводить США из НАТО
Американский лидер Дональд Трамп отверг идею выводить США из НАТО.
Evo-rus.com 00:08
Происшествия
В Германии бездомный с луком разоружил полицейских и сбежал в лес
Полиция немецкой земли Баден-Вюртемберг проводит операцию по поиску подозрительного мужчины, вооруженного луком, стрелами, пистолетом и ножом, сообщает 12 июля издание Badische-Zeitung.
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«Краснодар» — «Урал»: Полетаев и Погребняк выйдут в основном составе
Спорт-Экспресс 12:25
Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец".
Коммерсантъ вчера в 10:49
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире
За последние сутки в мире зарегистрировано рекордное число заразившихся коронавирусом в мире.
Lenta.ru 13:14
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM 10:47
Общество
Москву ожидает новое арктическое вторжение
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что жителей Московского региона ожидает новое арктическое вторжение.
Газета.Ru 05:42
Политика
Школьникам из Киева пришлось извиняться за слова о российском Крыме
Учащиеся школы №90, расположенной в Киеве, разместили в социальных сетях видео, в котором говорят, что Крым является российской территорией.
Экономика сегодня 04:30
Хоккей
Хоккеист Зарипов заявил, что пока не планирует завершать карьеру
Для 39-летнего хоккеиста предстоящий сезон станет 24-м по счёту в карьере.
RT на русском 06:43
Армия и оружие
ВС Сирии не понесли потерь в стычке с боевиками в Идлибе
Террористы 8 раз обстреляли мирные территории на севере Сирии По информации ведомства, сегодня около половины десятого утра два отряда боевиков численностью около 250 человек организовали нападение на позиции правительственных войск в провинции Идлиб.
SM News вчера в 15:38
Политика
Явка во втором туре президентских выборов в Польше превысила 24%
Явка во втором туре выборов президента Польши за первые пять часов голосования составила 24,73%.
Известия 09:53
Политика
Скандальный монах Сергий предложил Путину передать ему все полномочия
Имею власть и силы заявить вам, господин президент России Владимир Владимирович Путин: сложите свои полномочия.
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Общество
В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
Специалисты российского МГМУ имени Сеченова сообщили об успешном завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
RT на русском 06:50
Гаджеты
ASUS представила изогнутый игровой монитор VG27VQ линейки TUF
ASUS добавила еще один монитор в линейку TUF.
Игромания.ру 07:24
Футбол
ЦСКА и «Рубин» обнародовали составы на матч 28-го тура РПЛ
Сегодня в Москве состоится матч 28-го тура РПЛ.
Bookmaker-ratings.ru 10:20
Музыка
Рок-группа Bon Jovi посвятила новую песню Джорджу Флойду
Американская рок-группа Bon Jovi посвятила новую песню "American Reckoning" памяти афроамериканца Джорджа Флойда и антирасистским протестам, охватившим США, сообщает издание Rolling Stone.
РИА Новости 12:04