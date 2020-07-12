В Хабаровске воскресенье вечером по местному времени началось третье за два дня стихийное шествие горожан в поддержку губернатора Сергея Фургала. Судя по опубликованным кадрам, толпа людей, преимущественно молодых, прошли колонной по одной из центральных улиц, скандируя: "Свободу!".

В Хабаровске началось вечернее шествие в поддержку Фургала

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