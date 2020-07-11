Происшествия

Финансовая газетаФинансовая газетаВ Хабаровске провели третье шествие в поддержку Фургала

В Хабаровске второй день подряд проходят акции в поддержку губернатора Сергея Фургала, который обвиняется в организации убийств. На это раз также обошлось без задержаний. Как сообщает ТАСС, с утра в центре города устроили автопробег и шествие.
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В Хабаровске организовано третье шествие в поддержку Фургала

Pravda.Ru09:44

Появились видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала

Lenta.ruвчера в 03:07

В Хабаровске молодёжь устроила несанкционированные шествия в поддержку Фургала — видео

Life.ru09:04

В Хабаровске прошло вечернее шествие в поддержку Фургала

ИА Красная Весна08:52

В Хабаровске проходит вечернее шествие в поддержку Сергея Фургала

Актуальные Новости08:47

В Хабаровске началось вечернее шествие в поддержку Фургала

Московский Комсомолец08:11

В Хабаровске устроили третье шествие в поддержку Фургала

BFM.ru09:31
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Происшествия

В Брянске пострадавший в ДТП на Ульянова мужчина нарушил ПДД

Сегодня в Бежицком районе областного центра случилось ДТП. Об этом сообщает издание «Брянск Today».
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В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
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Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка

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В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой

В Тульской области на перегоне станции Щекино — Лазарево 15 вагонов с рудой сошли с рельсов.
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Газета.Ru 05:52
Футбол

АЕК Карреры обыграл «Панатинаикос» и вышел на второе место

АЕК в матче 34-го тура Суперлиги обыграл в гостях «Панатинаикос» (3:1).
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В России могут запретить эксплуатацию старых автомобилей на дорогах

Picsnews.net вчера в 11:22
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Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение старшим сестрам Хачатурян

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Интерфакс 16:08
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
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Общество

Ubisoft бесплатно раздаёт Watch Dogs 2

Любой желающий прошедший регистрацию на сервисе Uplay может совершенно бесплатно загрузить Watch Dogs 2. Стоит отметить, что после презентации бесплатная раздача закончится.
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Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире

За последние сутки в мире зарегистрировано рекордное число заразившихся коронавирусом.
Lenta.ru 13:14
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Общество

Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе

Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:36
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Шоу-бизнес

Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина

Иван Телегин, в свою очередь, захотел разделить совместно нажитое имущество, а именно «ипотечный» дом и квартиру, которую купила мать экс-супруги.
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Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
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Kia Rio вновь возглавила рейтинг самых популярных иномарок в России

Самой популярной иномаркой в России названа Kia Rio, сообщает ToDay News Ufa.
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Президентом Польши переизбран Анджей Дуда — экзитпол

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Армия и оружие

The National Interest: Россия подготовила для США «сюрприз» в Крыму

Американские эксперты опубликовали статью, посвященную современному российскому военному самолету, способному дать достойный отпор неприятелю в Черноморском регионе.
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Американский десантный корабль загорелся на базе ВМС в Сан-Диего

На универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard военно-морских сил США произошел взрыв и возник пожар, пострадали не менее 11 моряков.
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Джонни Депп просил Эмбер Херд порезать его для утоления боли

Голливудский актер Джонни Депп просил бывшую жену Эмбер Херд порезать его, чтобы унять боль.
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Миронов сыграет роль Чайковского в пилотном проекте Серебренникова

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В Сети показали изображения ВАЗ-2106 в стиле BMW M3

К отечественному авто дизайнеры добавили дополнительные выштамповки, расширенные колесные арки, а также более массивные бамперы и пороги.
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Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

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Популярный сериал сваты остался без двух главных героев. Два великих актера ушли навсегда и авторы кинокартины решили не ставить им замену.
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Массовую проверку автомобилей с иностранными номерами проведет ГИБДД

Автомобили с иностранными номерами теперь находятся под «прицелом» ГИБДД.
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Российские военные отбили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии

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Причиной возникновения депрессии назван вирус

Причиной возникновения депрессии назван вирус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Сергей Иванович Фургал
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Хабаровского края с 28 сентября 2018 года. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации V, VI, VII созывов.
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