В Хабаровске второй день подряд проходят акции в поддержку губернатора Сергея Фургала, который обвиняется в организации убийств. На это раз также обошлось без задержаний. Как сообщает ТАСС, с утра в центре города устроили автопробег и шествие.

В Хабаровске провели третье шествие в поддержку Фургала

Происшествия В Брянске пострадавший в ДТП на Ульянова мужчина нарушил ПДД Сегодня в Бежицком районе областного центра случилось ДТП. Об этом сообщает издание «Брянск Today».

Футбол УЕФА и ФИФА не обращались в РФС по делу пойманного на ставках арбитра Российский футбольный союз (РФС) не получал запросов от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) по делу арбитра, который подозревается в ставках на тотализаторе, сообщает "Чемпионат.com".

Происшествия Генпрокуратура утвердила обвинение старшим сестрам Хачатурян Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение для двух старших сестер Хачатурян - Крестины и Ангелины, обвиняемых в убийстве отца, сообщил "Интерфаксу" адвокат одной из девушек Алексей Липцер. 16

Происшествия Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков. 3,4K

Общество Ubisoft бесплатно раздаёт Watch Dogs 2 Любой желающий прошедший регистрацию на сервисе Uplay может совершенно бесплатно загрузить Watch Dogs 2. Стоит отметить, что после презентации бесплатная раздача закончится. 4