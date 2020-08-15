В Хабаровске шестую субботу подряд провели митинг в поддержку Фургала
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В Хабаровске шестую субботу подряд провели митинг в поддержку Фургала
В митинге, по данным властей, участвовали 10 тыс. человек. По данным местных СМИ и активистов, на улицы Хабаровска тогда вышли около 50 тыс. человек. В прошлую субботу, 8 августа, на митинг в поддержку Фургала вышли 2,8 тыс. человек, сообщили в администрации Хабаровска.В источнике
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УМВД края не стало комментировать митинг в Краснокаменске в поддержку Хабаровска
Чита.Ру12 августа в 02:06