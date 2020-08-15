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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Хабаровске прошла шестая субботняя акция в поддержку Фургала

В Хабаровске люди снова вышли на улицы в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, арестованного по делу об организации убийств. Участники вышли на акцию шестую неделю подряд. В сегодняшнем шествии, как сообщает пресс-служба администрации города, приняло участие 1,5 тыс. человек.В источнике
С чего всё началось
По данным
 администрации Хабаровска, к полудню на площади Ленина собрались 300–400 человек, на шествие отправились около 1,5 тыс. жителей, сообщила она.
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