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РБК
РБК

В Хабаровске шестую субботу подряд вышли на митинг в поддержку Фургала

В митинге, по данным властей, участвовали 10 тыс. человек. По данным местных СМИ и активистов, на улицы Хабаровска тогда вышли около 50 тыс. человек. В прошлую субботу, 8 августа, на митинг в поддержку Фургала вышли 2,8 тыс. человек, сообщили в администрации Хабаровска.В источнике
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РБК

В Хабаровске шестую субботу подряд вышли на митинг в поддержку Фургала

РБК23:14
Коммерсантъ

В Хабаровске проходит шестая субботняя акция в поддержку Фургала

Коммерсантъ23:55
Московский Комсомолец

Хабаровчане вышли на шествие с лозунгом "Живе Беларусь!"

Московский Комсомолец23:35
Дождь

Протесты в Хабаровске. День 36

Дождь00:26
ТАСС

Мэрия Хабаровска сообщила о снижении числа участников несогласованных акций

ТАСС23:13
Znak.com

Хабаровчане вышли на очередное шествие с лозунгом «Живэ Беларусь!»

Znak.com22:55
Эхо Москвы

Очередная массовая акция проходит в Хабаровске

Эхо Москвы23:03

Лукашенко высказался о призывах к забастовкам в Белоруссии

Белорусский лидер высказался о ситуации с забастовками рабочих, которые поддерживают требования оппозиционеров провести честные выборы и рассмотреть возможность победы других кандидатов, помимо Лукашенко.
Лукашенко высказался о призывах к забастовкам в Белоруссии
CT newsвчера в 12:43
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Баринов сравнил Семина с Николичем

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о сходствах нынешнего наставника «железнодорожников» Марко Николича с его предшественником Юрием Сёминым.
Metaratingsвчера в 10:04

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

По последним данным стало известно, что в соответствии с новыми требованиями Техрегламента Таможенного союза, автовладельцы теперь обязаны согласовывать в ГИБДД все конструктивные доработки своего транспорта.
32CARS.ruвчера в 15:02
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Адвокат Ефремова прокомментировал документ с признанием актером вины

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с телеканалом "360" высказался насчет публикации в СМИ снимка протокола допроса, в котором актер признается в управлении автомобилем в нетрезвом виде.
Газета.Ru21:40
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Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.
Коммерсантъвчера в 12:10
4,9K

В Белоруссии отказались от наград лауреаты стипендии президента

Минск, 15 августа 2020, 04:07 — REGNUM Претендовавшие на получение стипендий специального фонда президента Белоруссии по поддержке талантливой молодежи, одаренных студентов и учащихся отказались от наград, передаёт 14 августа портал Tut.by.
REGNUM21:07
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