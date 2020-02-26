Общество

Вести.RuВести.RuВ Хабаровске школы вновь эвакуируют из-за сообщений о минировании

В среду, 26 февраля, уроки в первую смену в школах Хабаровска прерваны из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, поступивших на электронную почту. Об этом СМИ сообщили представители администрации города.
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В Хабаровске проверили часть «заминированных» школ

РИА Новостивчера в 23:17

В Приморье снова началась массовая эвакуация школ

РБКвчера в 20:08

В нескольких городах Дальнего Востока эвакуируют школы из-за сообщений о минировании

ТАССвчера в 19:57

На Дальнем Востоке эвакуировали несколько школ из-за сообщений о минировании

Московский Комсомолецвчера в 22:03

Во Владивостоке эвакуировали 12 школ

RT на русскомвчера в 20:43

На Дальнем Востоке и в Сибири эвакуируют школы из-за сообщений о минировании

Коммерсантъвчера в 19:42

В школах Хабаровска второй раз за месяц прерваны занятия из-за сообщений о взрывных устройствах

Интерфаксвчера в 19:07
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Происшествия

В Кабардино-Балкарии уволят врачей за застолье на работе

В Кабардино-Балкарии руководство Терской районной больницы и поликлиники уволят за то что, врачи устроили застолье в кабинете в рабочее время.
Газета.Ru 01:15
Космос

NASA показало, что экипаж «Аполлон-13» 1970 года видели на Луне перед взрывам на корабле

HotGeo 00:38
Происшествия

ФСБ задержала в Саратове двух подростков, готовивших массовое убийство

Сотрудники ФСБ России задержали двоих подростков по подозрению в подготовке теракта на территории одного из образовательных учреждений Саратова, сообщили 26 февраля в пресс-службе ведомства.
REGNUM 02:51
Общество

Иностранцы пожаловались Путину на российскую таможню

Иностранцы-участники российского рынка автомобильных грузоперевозок пожаловались президенту Владимиру Путину на российскую таможню, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 02:20
Общество

Россиян предупредили о новых аферах с финансовыми пирамидами

В России появились новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, среди которых инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров и круизные путевки.
РИА Новости вчера в 19:05
Политика

В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе

Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
Газета.Ru вчера в 15:56
Общество

«Яндекс» посчитал стоимость приготовления блинов в России

Коммерсантъ 01:00
Кино

В мультфильме Disney и Pixar появится первый ЛГБТ-персонаж

В новом мультфильме "Вперед" от компании Pixar впервые официально появится ЛГБТ-персонаж.
Neva.Today 24 февраля в 08:24
Происшествия

Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Казахстане

ТАСС 02:40
Армия и оружие

Шойгу проверил, как в Пермском крае создают высокоточное оружие

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Пермский край проверил исполнение контрактов в рамках государственного оборонного заказа расположенными в регионе предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Комсомольская правда вчера в 07:35
Политика

Путин возмущен призывами убивать детей сотрудников Росгвардии

Президент России Владимир Путин возмущен призывами убивать детей сотрудников Росгвардии.
ТАСС 01:31
Автоспорт

Алонсо выступит на «Инди-500» в составе «Эрроу Макларен»

Чемпионат вчера в 14:27
Футбол

«Наполи» сыграл вничью с испанской «Барселоной»

Итальянский футбольный клуб "Наполи" сыграл вничью с испанской "Барселоной" в домашнем матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Москва 24 вчера в 17:22
Технологии

«Мегафон» запустил сеть 5G в роуминге

Первой страной, где российские абоненты смогут пользоваться услугами пятого поколения связи в роуминге, стала Румыния, сообщил представитель «Мегафона»: компания договорилась с оператором Orange, представленным в Румынии и еще 22 странах.
Ведомости вчера в 16:24
Политика

Сурков объяснил свой уход из Кремля

Владислав Сурков, экс-помощник президента, объяснил свою отставку «изменившимся контекстом».
РБК 01:26
Общество

Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении

Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Газета.Ru 02:21
Политика

66% россиян намерены участвовать в голосовании по Конституции

Около 66% населения России готовы принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, 41% намерены точно это сделать, цитирует ТАСС во вторник, 25 февраля, главу ВЦИОМ Валерия Федорова.
Известия вчера в 04:01
Происшествия

Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Известия вчера в 14:16
Политика

Путин охарактеризовал свое общение с судьями

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, отрывок которого был опубликован в среду, 26 февраля, рассказал, в чем заключается его общение с судьями.
Известия 01:43
Наука

Прыжковый механизм земляных блошек поможет роботам двигаться эффективнее

Механизм катапультирования прыжков у земляных блошек настолько эффективен и прост, что может найти применение в робототехнике, а также в инженерных и промышленных установках, отмечают исследователи.
Хайтек 01:54
Футбол

Сборная звезд переиграла команду России в финале Кубка легенд

REGNUM 23 февраля в 10:39
Происшествия

Вертолет МЧС привлекли к поискам унесенных в море детей в Сочи

РБК 01:26
Общество

Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии

Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
RT на русском 02:44
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Известия вчера в 10:01
Политика

Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине

Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.
REGNUM вчера в 13:19
Общество

Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров

РИА Новости вчера в 19:43
Политика

Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
iReactor вчера в 02:02
Авто

Представлен электрический шоу-кар Polestar Precept

Шведская марка Polestar представила свой электрический концепт Precept, который показывает, какими будут грядущие модели компании.
За рулем Кубань вчера в 15:08
Шоу-бизнес

«Самая красивая женщина в мире» сделала селфи топлес

Американская супермодель, признанная самой красивой женщиной в мире, сделала два откровенных селфи в перерывах между расслабляющими процедурами.
Пятый канал вчера в 13:22
Общество

Первые случаи заражения коронавирусом подтвердились в Австрии

Cozzoli / Fotogramma / Ropi / Globallookpress Первые случаи заражения новым видом коронавируса COVID-2019 подтвердились в Австрии.
РЕН ТВ вчера в 06:57
Как работают Яндекс.Новости?
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