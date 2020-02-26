Общество
Вести.RuВ Хабаровске школы вновь эвакуируют из-за сообщений о минировании
В среду, 26 февраля, уроки в первую смену в школах Хабаровска прерваны из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, поступивших на электронную почту. Об этом СМИ сообщили представители администрации города.
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На Дальнем Востоке эвакуировали несколько школ из-за сообщений о минировании
Московский Комсомолецвчера в 22:03
На Дальнем Востоке и в Сибири эвакуируют школы из-за сообщений о минировании
Коммерсантъвчера в 19:42
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В Кабардино-Балкарии руководство Терской районной больницы и поликлиники уволят за то что, врачи устроили застолье в кабинете в рабочее время.
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NASA показало, что экипаж «Аполлон-13» 1970 года видели на Луне перед взрывам на корабле
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Общество
Иностранцы пожаловались Путину на российскую таможню
Иностранцы-участники российского рынка автомобильных грузоперевозок пожаловались президенту Владимиру Путину на российскую таможню, пишет «Коммерсантъ».
Общество
Россиян предупредили о новых аферах с финансовыми пирамидами
В России появились новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, среди которых инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров и круизные путевки.
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В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе
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Общество
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Кино
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Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Пермский край проверил исполнение контрактов в рамках государственного оборонного заказа расположенными в регионе предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
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Автоспорт
Алонсо выступит на «Инди-500» в составе «Эрроу Макларен»
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«Наполи» сыграл вничью с испанской «Барселоной»
Итальянский футбольный клуб "Наполи" сыграл вничью с испанской "Барселоной" в домашнем матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.
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Владислав Сурков, экс-помощник президента, объяснил свою отставку «изменившимся контекстом».
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Политика
66% россиян намерены участвовать в голосовании по Конституции
Около 66% населения России готовы принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, 41% намерены точно это сделать, цитирует ТАСС во вторник, 25 февраля, главу ВЦИОМ Валерия Федорова.
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Политика
Путин охарактеризовал свое общение с судьями
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, отрывок которого был опубликован в среду, 26 февраля, рассказал, в чем заключается его общение с судьями.
Наука
Прыжковый механизм земляных блошек поможет роботам двигаться эффективнее
Механизм катапультирования прыжков у земляных блошек настолько эффективен и прост, что может найти применение в робототехнике, а также в инженерных и промышленных установках, отмечают исследователи.
Футбол
Сборная звезд переиграла команду России в финале Кубка легенд
Общество
Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии
Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Политика
Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине
Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.
Общество
Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров
Политика
Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Авто
Представлен электрический шоу-кар Polestar Precept
Шведская марка Polestar представила свой электрический концепт Precept, который показывает, какими будут грядущие модели компании.
Шоу-бизнес
«Самая красивая женщина в мире» сделала селфи топлес
Американская супермодель, признанная самой красивой женщиной в мире, сделала два откровенных селфи в перерывах между расслабляющими процедурами.
Общество
Первые случаи заражения коронавирусом подтвердились в Австрии
Cozzoli / Fotogramma / Ropi / Globallookpress Первые случаи заражения новым видом коронавируса COVID-2019 подтвердились в Австрии.