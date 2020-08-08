В Хабаровске снизилось число участников акции протеста
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Число участников мирного шествия в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала снизилось. Об этом сообщается на сайте правительства региона. По данным властей, на протестное шествие в субботу, 8 августа, вышли 2,8 тысячи человек.В источнике
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