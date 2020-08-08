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Lenta.ru
Lenta.ru

В Хабаровске снизилось число участников акции протеста

Число участников мирного шествия в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала снизилось. Об этом сообщается на сайте правительства региона. По данным властей, на протестное шествие в субботу, 8 августа, вышли 2,8 тысячи человек.В источнике
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RT на русском

В мэрии Хабаровска заявили о снижении интереса жителей к акциям

RT на русском04:50
Хабаровский край сегодня

Субботнее шествие в Хабаровске было не таким большим, как раньше

Хабаровский край сегодня00:25
РБК

Власти заявили о снижении числа участников протестных акций в Хабаровске

РБК03:13
РИА Новости

В Хабаровске снизилось число участников акции в поддержку Фургала

РИА Новости01:40
AmurMedia.ru

«Поддержка людей – это великое дело»: Елена Грешнякова встретилась с митингующими

AmurMedia.ru04:08
URA.Ru

Хабаровчане теряют интерес к протестам в поддержку Фургала. Данные субботнего митинга

URA.Ru23:21
Кубань-Информ

Акция в поддержку жителей Хабаровска прошла в Новороссийске

Кубань-Информ6 августа в 06:34

98 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 98 человек подтверждено инфицирование COVID-19, выздоровели еще 155 пациентов, пять носителей коронавируса скончались, в том числе трое непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com03:16
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Названы противопоказания к вакцине против коронавируса

Москва, 7 августа 2020, 21:59 — REGNUM Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. ГамалеиАнатолий Альтштейн назвал ситуации при которых человеку стоит отказаться от прививки против коронавируса.
REGNUMвчера в 14:59
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