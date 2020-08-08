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РИА Новости
РИА Новости

В Хабаровске снизилось число участников акции в поддержку Фургала

Мэрия Хабаровска оценила численность субботнего несанкционированного шествия в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала примерно в 2,8 тысячи человек.В источнике
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Байкал24

Мэрия Хабаровска сообщила о трех тысячах участников акции в поддержку Фургала

Байкал2407:07
ТАСС

В Хабаровске 2,8 тыс. человек вышли на несогласованную акцию в поддержку Фургала

ТАСС00:08
Губерния

Пятый субботний марш в защиту Сергея Фургала состоялся в центре Хабаровска

Губерния04:03
РБК

Власти заявили о снижении числа участников протестных акций в Хабаровске

РБК03:13
РИА Новости

В Хабаровске снизилось число участников акции в поддержку Фургала

РИА Новости01:40
Говорит Москва

В Хабаровске начался новый митинг в поддержку Сергея Фургала

Говорит Москва01:43
RT на русском

В мэрии Хабаровска заявили о снижении интереса жителей к акциям

RT на русском04:50

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте
RT на русском09:27
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Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при 70-летия «Формулы-1»

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при 70-летия "Формулы-1", который проходит в Великобритании на автодроме "Сильверстоун".
РИА Новости07:13
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Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы

Брюссель, 7 августа 2020, 20:41 — REGNUM Россия не вошла в очередную обновлённую редакцию списка стран, для граждан которых готов открыть границы Европейский союз, следует из распространённого 7 августа заявления Совета ЕС.
REGNUMвчера в 13:41
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Онколог назвал основной признак предракового состояния

Хирург-онколог Иван Карасев объяснил на своей странице в Instagram, как распознать возникновение папилломы в гортани, а также назвал главные признаки предракового состояния, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМОвчера в 14:47
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