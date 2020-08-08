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РИА Новости
РИА Новости

В Хабаровске снизилось число участников акции в поддержку Фургала

Мэрия Хабаровска оценила численность субботнего несанкционированного шествия в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала примерно в 2,8 тысячи человек.В источнике
С чего всё началось
Жители Хабаровска пятую субботу подряд вышли на не согласованный с властями митинг в поддержку бывшего главы края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов, сообщил
 местный портал dvhab.ru.
РБК23:03
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В Хабаровске 2,8 тыс. человек вышли на несогласованную акцию в поддержку Фургала

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Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы

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