В Хабаровске снизилось число участников акции в поддержку Фургала
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Мэрия Хабаровска оценила численность субботнего несанкционированного шествия в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала примерно в 2,8 тысячи человек.В источнике
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