Общество

КоммерсантъКоммерсантъДесятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске

Самой массовой в современной истории Хабаровска ранее была названа первая акция в поддержку губернатора, которая прошла 11 июля. Тогда число участников, по разным оценкам, достигало от 10 до 35 тыс. Подробнее о деле губернатора — в материале "Ъ" "Песенка Сергея Фургала спета в суде".
Читать в источнике
Комментировать1,7K

Подробнее о событии

Во Владивостоке завершилась немногочисленная акция в поддержку Фургала

ТАСС02:18

В Хабаровске начался очередной митинг в поддержку Фургала

РБКвчера в 23:37

В центре Хабаровска состоялась очередная акция в поддержку арестованного губернатора региона Сергея Фургала

Эхо Москвывчера в 09:10

Несанкционированный митинг проходит в Хабаровске

Хабаровские вестивчера в 23:00

Жители Владивостока провели акцию в поддержку Фургала

Интерфаксвчера в 23:06

В Хабаровске по улицам прошла многотысячная колонна в поддержку Фургала

REGNUMвчера в 22:58

Десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске

Коммерсантъ00:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 02:27, Ашберн
Шоу-бизнес

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж

Пятый канал вчера в 12:06
6
Здоровье

В Башкирии комары заразили людей серьёзной болезнью

В Башкирии выявили случаи дирофиляриоза. Это вид гельминтоза, который чаще всего поражает животных. Однако иногда заражаются и люди.
UfaTime.ru вчера в 23:11
2
Происшествия

В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками

Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53
Общество

Иосиф Пригожин рассказал о поступающих ему угрозах расправы

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о поступающих в его адрес угрозах расправы.
Газета.Ru вчера в 23:51
14
Наука

Американские ученые раскрыли основные механизмы старения и долголетия

Генеральные механизмы старения выявили американские микробиологи и биоинженеры из Калифорнийского университета.
РИА ОмскПресс 02:23
Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
2,2K
Армия и оружие

Российский комплекс С-500 восхитил египетские СМИ

Появление российского зенитно-ракетного комплекса С-500, или «Прометея», ознаменовало новую эпоху господства РФ на рынке вооружений, считает египетское издание Sasapost.
Невские Новости 16 июля в 20:58
121
Общество

Третьего заключенного казнили в США после отмены негласного моратория

Политическая Экспертиза вчера в 19:52
1
Наука

В США обнаружили глубоководных рыб, поглощающих более 99% света

В Мексиканском заливе Атлантики и заливе Монтерей у калифорнийского побережья Тихого океана специалисты нашли шестнадцать видов глубоководных рыб угольно-черного цвета.
ToDay News Ufa вчера в 06:47
18
Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

SpeedMe 02:07
482
Армия и оружие

ВС Армении захватили неповрежденный азербайджанский ударный дрон

Израильский ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «SkyStriker» захвачен армянскими военными в неповрежденном состоянии, заявил эксперт аналитического центра «Энакет» Виталий Мангасарян 17 июля на своей странице в Facebook.
ИА Красная Весна вчера в 14:39
4
Политика

Госсекретарь США пригрозил участникам «Северного потока-2»

Госсекретарь США сообщил СМИ, что американские власти обновили рекомендации по действию закона о противодействии России через санкции, включив в обновленный список «Северный поток — 2».
Evo-rus.com вчера в 16:12
1,3K
Политика

Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым

Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия.
RT на русском вчера в 22:47
52
Гаджеты

Дизайн Galaxy Note20 показали на видео

Вести.Ru вчера в 12:41
1
Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
1,6K
Общество

Обнаружен самый ранний симптом коронавируса

Lenta.ru вчера в 15:53
732
Экономика

Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM вчера в 14:57
269
Здоровье

Иммунолог рассказал о затухании эпидемии коронавируса в России

Затухание эпидемии коронавирусной инфекции в России произойдет после сентября естественным путем.
Известия вчера в 15:52
9
Армия и оружие

Киев раскрыл потери ВСУ в Донбассе в результате ракетной атаки «формирований РФ»

Аргументы недели 15 июля в 02:14
Экономика

В Госдуме напомнили о необходимости компенсировать вклады времен СССР

Базовую стоимость берут в расчет для установления долговой стоимости одного долгового рубля, на основании которой должно проводиться восстановление сбережений граждан, которые поместили их до 1991 года на вклады в Сбербанк.
Государственные Вести вчера в 18:32
3
Космос

Китай доставил на стартовую площадку ракету для запуска миссии на Марс

Представители китайской компании CASC сообщили о том, что на космодром Вэньчан была доставлена ракета-носитель «Чанчжэн-5», которая будет использована для запуска марсианской миссии.
Discover24 вчера в 06:19
35
Общество

За сутки в Саратовской области коронавирус выявлен у 94 человек

По информации оперштаба Саратовской области на пятницу, 17 июля, за сутки в регионе еще у 94 человек лабораторно подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 03:32
1,3K
Авто

АвтоВАЗ повысил цену внедорожника Chevrolet Niva в РФ

В результате анализа цен на новые легковые автомобили аналитики выяснили, что стоимость внедорожника Chevrolet Niva, который в ближайшей перспективе будет продаваться под брендом LADA, увеличился.
32CARS.ru 02:08
43
Общество

Пушков заявил об угасании и потускнении образа США

«От прежних США остался в основном образ, да и тот постепенно гаснет, меркнет и тускнеет», — подчеркнул Пушков.
Lenta.ru 00:58
3
Футбол

Фонт: «„Барселона“ рискует стать новым „Миланом“ или МЮ»

Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт поделился мнением о ситуации внутри клуба.
Soccer.ru 02:19
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета 16 июля в 23:28
23
Шоу-бизнес

Распутина о шоу-бизнесе: «Скачут безголосые и бездумные обезьяны»

Распутина шокирована современными молодыми артистами Певица считает, что современные исполнители не умеют петь и их можно сравнить с обезьянами.
Pravda.Ru 16 июля в 12:22
46
Здоровье

В США подтвердили случай заражения человека бубонной чумой от белок

Случай заражения бубонной чумой впервые за пять лет зафиксирован в штате Колорадо.
ToDay News Ufa вчера в 17:05
30
Происшествия

В Екатеринбурге 40 человек эвакуировали из-за пожара в магазине

В Екатеринбурге произошел пожар в магазине, из примыкающего к нему жилого дома эвакуировали 40 человек, в том числе семь детей.
РБК 01:45
Общество

Скончался лидер движения за гражданские права в США Джон Льюис

Джон Льюис был известным лидером движения за гражданские права, он проработал в конгрессе более трех десятков лет.
Газета.Ru 01:17
3
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Фургала Больше новостей по теме
Главное