Самой массовой в современной истории Хабаровска ранее была названа первая акция в поддержку губернатора, которая прошла 11 июля. Тогда число участников, по разным оценкам, достигало от 10 до 35 тыс. Подробнее о деле губернатора — в материале "Ъ" "Песенка Сергея Фургала спета в суде".

Десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске

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