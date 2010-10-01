Общество
КоммерсантъДесятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске
Самой массовой в современной истории Хабаровска ранее была названа первая акция в поддержку губернатора, которая прошла 11 июля. Тогда число участников, по разным оценкам, достигало от 10 до 35 тыс. Подробнее о деле губернатора — в материале "Ъ" "Песенка Сергея Фургала спета в суде".
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Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Пятый канал вчера в 12:06
Здоровье
В Башкирии комары заразили людей серьёзной болезнью
В Башкирии выявили случаи дирофиляриоза. Это вид гельминтоза, который чаще всего поражает животных. Однако иногда заражаются и люди.
UfaTime.ru вчера в 23:11
Происшествия
В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками
Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53
Общество
Иосиф Пригожин рассказал о поступающих ему угрозах расправы
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о поступающих в его адрес угрозах расправы.
Газета.Ru вчера в 23:51
Наука
Американские ученые раскрыли основные механизмы старения и долголетия
Генеральные механизмы старения выявили американские микробиологи и биоинженеры из Калифорнийского университета.
РИА ОмскПресс 02:23
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
Армия и оружие
Российский комплекс С-500 восхитил египетские СМИ
Появление российского зенитно-ракетного комплекса С-500, или «Прометея», ознаменовало новую эпоху господства РФ на рынке вооружений, считает египетское издание Sasapost.
Невские Новости 16 июля в 20:58
Общество
Третьего заключенного казнили в США после отмены негласного моратория
Политическая Экспертиза вчера в 19:52
Наука
В США обнаружили глубоководных рыб, поглощающих более 99% света
В Мексиканском заливе Атлантики и заливе Монтерей у калифорнийского побережья Тихого океана специалисты нашли шестнадцать видов глубоководных рыб угольно-черного цвета.
ToDay News Ufa вчера в 06:47
Армия и оружие
ВС Армении захватили неповрежденный азербайджанский ударный дрон
Израильский ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «SkyStriker» захвачен армянскими военными в неповрежденном состоянии, заявил эксперт аналитического центра «Энакет» Виталий Мангасарян 17 июля на своей странице в Facebook.
ИА Красная Весна вчера в 14:39
Политика
Госсекретарь США пригрозил участникам «Северного потока-2»
Госсекретарь США сообщил СМИ, что американские власти обновили рекомендации по действию закона о противодействии России через санкции, включив в обновленный список «Северный поток — 2».
Evo-rus.com вчера в 16:12
Политика
Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым
Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия.
RT на русском вчера в 22:47
Гаджеты
Дизайн Galaxy Note20 показали на видео
Вести.Ru вчера в 12:41
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
Общество
Обнаружен самый ранний симптом коронавируса
Lenta.ru вчера в 15:53
Экономика
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM вчера в 14:57
Здоровье
Иммунолог рассказал о затухании эпидемии коронавируса в России
Затухание эпидемии коронавирусной инфекции в России произойдет после сентября естественным путем.
Известия вчера в 15:52
Армия и оружие
Киев раскрыл потери ВСУ в Донбассе в результате ракетной атаки «формирований РФ»
Аргументы недели 15 июля в 02:14
Экономика
В Госдуме напомнили о необходимости компенсировать вклады времен СССР
Базовую стоимость берут в расчет для установления долговой стоимости одного долгового рубля, на основании которой должно проводиться восстановление сбережений граждан, которые поместили их до 1991 года на вклады в Сбербанк.
Государственные Вести вчера в 18:32
Космос
Китай доставил на стартовую площадку ракету для запуска миссии на Марс
Представители китайской компании CASC сообщили о том, что на космодром Вэньчан была доставлена ракета-носитель «Чанчжэн-5», которая будет использована для запуска марсианской миссии.
Discover24 вчера в 06:19
Общество
За сутки в Саратовской области коронавирус выявлен у 94 человек
По информации оперштаба Саратовской области на пятницу, 17 июля, за сутки в регионе еще у 94 человек лабораторно подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 03:32
Авто
АвтоВАЗ повысил цену внедорожника Chevrolet Niva в РФ
В результате анализа цен на новые легковые автомобили аналитики выяснили, что стоимость внедорожника Chevrolet Niva, который в ближайшей перспективе будет продаваться под брендом LADA, увеличился.
32CARS.ru 02:08
Общество
Пушков заявил об угасании и потускнении образа США
«От прежних США остался в основном образ, да и тот постепенно гаснет, меркнет и тускнеет», — подчеркнул Пушков.
Lenta.ru 00:58
Футбол
Фонт: «„Барселона“ рискует стать новым „Миланом“ или МЮ»
Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт поделился мнением о ситуации внутри клуба.
Soccer.ru 02:19
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета 16 июля в 23:28
Шоу-бизнес
Распутина о шоу-бизнесе: «Скачут безголосые и бездумные обезьяны»
Распутина шокирована современными молодыми артистами Певица считает, что современные исполнители не умеют петь и их можно сравнить с обезьянами.
Pravda.Ru 16 июля в 12:22
Здоровье
В США подтвердили случай заражения человека бубонной чумой от белок
Случай заражения бубонной чумой впервые за пять лет зафиксирован в штате Колорадо.
ToDay News Ufa вчера в 17:05
Происшествия
В Екатеринбурге 40 человек эвакуировали из-за пожара в магазине
В Екатеринбурге произошел пожар в магазине, из примыкающего к нему жилого дома эвакуировали 40 человек, в том числе семь детей.
РБК 01:45
Общество
Скончался лидер движения за гражданские права в США Джон Льюис
Джон Льюис был известным лидером движения за гражданские права, он проработал в конгрессе более трех десятков лет.
Газета.Ru 01:17