с чего всё началось

Пассажиры рейса Хабаровск — Иркутск из Бурятии в состоянии сильного алкогольного опьянения не смогли дойти до самолета — в выдвижном рукаве для прохода на борт их обнаружила служба авиабезопасности, после чего мужчин сняли с рейса, говорится в сообщении управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.

В Хабаровске сняли с рейса обездвиженных алкоголем жителей Бурятии

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