Происшествия

РБКРБКВ Хабаровске сняли с рейса обездвиженных алкоголем жителей Бурятии

Пассажиры рейса Хабаровск — Иркутск из Бурятии в состоянии сильного алкогольного опьянения не смогли дойти до самолета — в выдвижном рукаве для прохода на борт их обнаружила служба авиабезопасности, после чего мужчин сняли с рейса, говорится в сообщении управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.
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Пассажиры рейса Хабаровск — Иркутск из Бурятии в состоянии сильного алкогольного опьянения не смогли дойти до самолета — в выдвижном рукаве для прохода на борт их обнаружила служба авиабезопасности, после чего мужчин сняли с рейса, говорится в сообщении
 управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.
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