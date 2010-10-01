В субботу жители Хабаровска устроили акцию в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств предпринимателей, сообщает «Комсомольская правда». Накануне в соцсетях появились призывы к местным жителям принять участие в акции протеста.

В Хабаровске устроили акцию протеста в поддержку Фургала

Футбол «Спартак» проиграл «Сочи» в матче РПЛ Футболисты московского "Спартака" уступили на выезде "Сочи" в матче 28-го тура чемпионата России.

Гаджеты Новая версия Android начнет собирать данные о падениях смартфонов Согласно сообщению, в бета-версии ОС Android 11 пользователи обнаружили программу Device Drop Monitor, которая автоматически записывает все данные во время падения смартфона. 1

Политика Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru". 849

Футбол Семак назвал серьёзной полученную Лунёвым в матче с «Ахматом» травму Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму, полученную голкипером Андреем Лунёвым в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

Общество Участников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут на следующей неделе Добровольцы, которым вводили вакцину от COVID-19 в рамках клинического исследования, будут иметь возможность позвонить врачу-исследователю при малейших изменениях самочувствия, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук. 186

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 6K

Шоу-бизнес Бруклин Бекхэм объявил о помолвке с Николой Пельтц Бруклин Бекхэм обручился со своей возлюбленной Николой Пельтц — об этом старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм сообщил в Instagram. 1