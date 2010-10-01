Общество
Взгляд.руВ Хабаровске устроили акцию протеста в поддержку Фургала
В субботу жители Хабаровска устроили акцию в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств предпринимателей, сообщает «Комсомольская правда». Накануне в соцсетях появились призывы к местным жителям принять участие в акции протеста.
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Футбол
«Спартак» проиграл «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты московского "Спартака" уступили на выезде "Сочи" в матче 28-го тура чемпионата России.
РИА Новости 15:34
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В Москве за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом
РИА Новости 15:59
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Devolver Digital показала первый геймплей Shadow Warrior 3
Игромания.ру 15:12
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
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Новая версия Android начнет собирать данные о падениях смартфонов
Согласно сообщению, в бета-версии ОС Android 11 пользователи обнаружили программу Device Drop Monitor, которая автоматически записывает все данные во время падения смартфона.
ИА Красная Весна 14:45
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 07:23
Политика
В Польше почтили память жертв Волынской резни
В польской столице в субботу, 11 июля, почтили память жертв Волынской резни 1943 года.
Вести.Ru 08:43
Общество
Московским депутатам дали подписать акт приема работ с исчезающими чернилами
В Москве депутатам дали подписать акт приема капремонта по лифтам, на котором сумма была прописана исчезающими чернилами.
Коммерсантъ 12:33
Шоу-бизнес
Интернет-пользователи очарованы внучкой Анастасии Вертинской и Никиты Михалкова
Анастасия Вертинская — одна из главных красавиц советского кино, которая с легкостью завоевывала сердца мужчин.
Grazia вчера в 04:18
Происшествия
Число погибших в ДТП в Ростовской области выросло до пяти
Количество погибших при столкновении двух автомобилей под Ростовом-на-Дону увеличилось с четырех до пяти, умер пострадавший водитель одной из машин.
ТАСС 06:55
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
Единоборства
Ян и Алду показали одинаковый вес перед турниром UFC 251
CT news вчера в 12:07
Общество
ПФР разъяснил порядок выплаты надбавок пенсионерам за «советский стаж»
В пенсионном фонде рассказали, как будут увеличиваться выплаты для россиян, имеющих трудовой стаж еще во времена СССР.
iReactor 07:02
Футбол
Семак назвал серьёзной полученную Лунёвым в матче с «Ахматом» травму
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму, полученную голкипером Андреем Лунёвым в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
RT на русском 15:33
Энергетика
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 06:48
Общество
Участников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут на следующей неделе
Добровольцы, которым вводили вакцину от COVID-19 в рамках клинического исследования, будут иметь возможность позвонить врачу-исследователю при малейших изменениях самочувствия, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.
РИА Новости 12:31
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Политика
Эрдоган назвал изменение статуса Святой Софии шагом к великой Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что изменение статуса собора Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле является шагом к великой Турции.
RT на русском 14:34
Общество
В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru вчера в 02:04
Происшествия
В Петербурге при падении деревьев из-за ветра пострадали два человека
Два человека пострадали при падении деревьев из-за усиления ветра в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
РИА Новости 13:28
Теннис
Рублёв победил Берреттини и вышел в финал теннисного турнира в Австрии
RT на русском 10:14
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
Общество
Международное авиасообщение в России может возобновиться с 15 июля
Снятие введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений на международное авиасообщение в России может начаться 15 июля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 13:54
Шоу-бизнес
Бруклин Бекхэм объявил о помолвке с Николой Пельтц
Бруклин Бекхэм обручился со своей возлюбленной Николой Пельтц — об этом старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм сообщил в Instagram.
Salt Mag 10:57
Армия и оружие
ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе
ТАСС 09 июля в 12:17
Общество
В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали 18-летнюю россиянку
Похороны разбившейся на мотоцикле на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, прошли в субботу на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил отец погибшей девушки.
РИА Новости 13:32
Происшествия
Мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье
В ДТП в Сергиево-Посадском районе Подмосковья погибла известный мотоблогер Ксения Никитина.
BFM.ru 13:49
Футбол
«Шеффилд» разгромил «Челси» в матче чемпионата Англии
Футболисты "Шеффилда" на своем поле разгромили "Челси" в 35-м туре чемпионата Англии.
РИА Новости 14:38