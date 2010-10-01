Общество

Взгляд.руВзгляд.руВ Хабаровске устроили акцию протеста в поддержку Фургала

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В субботу жители Хабаровска устроили акцию в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств предпринимателей, сообщает «Комсомольская правда». Накануне в соцсетях появились призывы к местным жителям принять участие в акции протеста.
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В Хабаровске устроили акцию протеста в поддержку Фургала

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