В субботу жители Хабаровска устроили акцию в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств предпринимателей, сообщает «Комсомольская правда». Накануне в соцсетях появились призывы к местным жителям принять участие в акции протеста.

В Хабаровске устроили акцию протеста в поддержку Фургала

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