Общество
Взгляд.руВ Хабаровске устроили акцию протеста в поддержку Фургала
В субботу жители Хабаровска устроили акцию в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств предпринимателей, сообщает «Комсомольская правда». Накануне в соцсетях появились призывы к местным жителям принять участие в акции протеста.
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Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости вчера в 11:00
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Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Автоспорт
Третья тренировка Гран-при Штирии отменена из-за ливня
RT на русском 08:48
Общество
Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
Хоккей
Скончался 23-летний хоккеист «Южного Урала» Павел Крутий
Нападающий орского хоккейного клуба «Южный Урал» Павел Крутий умер в 23-летнем возрасте.
Пятый канал вчера в 10:21
Кино
Sony отложила экранизацию Monster Hunter до 2021 года
Piter.tv 05:31
Происшествия
Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей
Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:07
Единоборства
Все участники чемпионских боев UFC 251 успешно прошли взвешивание
Шестеро участников главных поединков турнира UFC 251 показали необходимые результаты на церемонии взвешивания, информирует пресс-служба промоушена.
РИА Новости вчера в 10:41
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
Шоу-бизнес
Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте
Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru вчера в 04:10
Авто
«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada
АО «ЛАДА ЗАПАД ТОЛЬЯТТИ», входящее в «Группу АВТОВАЗ», начало производство внедорожников Niva под маркой LADA.
32CARS.ru вчера в 06:09
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля в 100 раз
С идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз выступил аналитик, глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, сообщили «Ведомости».
НТВ вчера в 10:05
Политика
Зеленский заявил о правильности карантина на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что карантин по коронавирусной инфекции COVID-19, введённый ранее в стране, дал положительные результаты.
RT на русском 09:25
Политика
Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала слухи о беременности от президента
Lenta.ru 09:00
Общество
Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае
Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти.
RT на русском вчера в 10:48
Экономика
Немецкие СМИ: прогнозы по урожаю России вызывают злость у европейских фермеров
USDA ожидает в этом году хороший урожай российской пшеницы, что сильно обвалило цены на зерно во всем мире.
ПолитРоссия 08:09
Общество
В ПФР рассказали о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если указанный период трудового стажа не был учтен в расчете ежемесячных пенсионных выплат, то гражданам необходимо повторно обратиться в органы ПФР с соответствующим заявлением.
Актуальные Новости 04:16
Происшествия
В Башкирии машина скатилась с горы и протаранила палаточный лагерь
Российская газета 09:41
Футбол
Один случай заражения коронавирусом выявлен в итальянской «Парме»
Тесты на наличие коронавируса, проведенные в итальянском футбольном клубе "Парма", показали один положительный результат.
ТАСС Спорт 08:42
Футбол
«Ньюкасл» проиграл «Уотфорду» в матче чемпионата Англии
"Ньюкасл Юнайтед" проиграл "Уотфорду" в матче 35-го тура чемпионата Англии.
Газета.Ru 09:25
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Ранее Госсовет Турции аннулировал решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей.
RT на русском вчера в 10:20
Экономика
Кудрин считает, что российская экономика находится в застое
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что российская экономика находится в состоянии застоя, но может иметь темпы роста в 3-5%.
ТАСС 09:13
Происшествия
Число погибших в ДТП в Ростовской области выросло до пяти
Количество погибших при столкновении двух автомобилей под Ростовом-на-Дону увеличилось с четырех до пяти, умер пострадавший водитель одной из машин.
ТАСС 06:55
Футбол
Источник: Карпин и президент «Ростова» могут покинуть клуб
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин, президент Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин покинут клуб, сообщает Metaratings.ru.
Газета.Ru 09:34
Происшествия
В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка
Известия вчера в 21:22