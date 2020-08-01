Жители Хабаровска вышли на очередную несанкционированную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала. Он арестован по обвинению в организации убийств в 2004–2005 годах. Митинги и шествия проходят уже четвертую субботу подряд.

В Хабаровске проходит очередная акция в поддержку Фургала

Финансы ВТБ снизил ставки по рублевым вкладам Банк ВТБ снизил ставки по вкладам в российской валюте. Об этом в субботу, 1 августа, сообщает «РИА Новости».

Общество Росавиация не комментирует данные о полном возобновлении авиасообщения Росавиация не комментирует информацию о том, что обсуждается открытие Россией авиасообщения со всеми странами с 11 августа, сообщила РИА Новости представитель ведомства. 436

Политика Белоруссия передала Украине список задержанных российских граждан 31 июля глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинским СМИ сообщил, что МИД получил списки россиян. 1,8K

Здоровье Онколог рассказал, на что указывает горечь во рту Врач-хирург и онколог Иван Карасев рассказал в своем инстаграме, что означает горечь во рту, вплоть до жжения, а также желтый налет на языке. 1

Происшествия Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату. 14

Политика Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах. 981

Политика Россия зеркально ответит на киберсанкции ЕС В МИД России заявили, что Москва зеркально ответит на киберсанкции Евросоюза в отношении россиян, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. 5

Общество Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов. 704

Кино Ван Дамм сыграет секретного агента в комедийном боевике для Netflix Сам актер рассказал, что в картине будет много экшена, и к тому же она не лишена юмора. О дате выхода фильма не сообщается. 9