Общество
КоммерсантъВ Хабаровске проходит очередная акция в поддержку Фургала
Жители Хабаровска вышли на очередную несанкционированную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала. Он арестован по обвинению в организации убийств в 2004–2005 годах. Митинги и шествия проходят уже четвертую субботу подряд.
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В Хабаровске на стихийном шествии мэрия насчитала около трех с половиной тысяч человек
КП - Хабаровсквчера в 23:49
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Тела ребенка и троих взрослых обнаружили на турбазе в Алтайском крае
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Росавиация не комментирует данные о полном возобновлении авиасообщения
Росавиация не комментирует информацию о том, что обсуждается открытие Россией авиасообщения со всеми странами с 11 августа, сообщила РИА Новости представитель ведомства.
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Ввести ценз оседлости для губернатора предложил депутат из Хабаровска
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Десятки игр для ПК по низким ценам: В цифровом магазине Ubisoft проходит новая распродажа с большими скидками
Компания Ubisoft объявила о проведении новой масштабной распродажи в своем цифровом магазине Ubisoft Store.
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Общество
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Соседи, которые проживают в одном поселке с артисткой, сообщили, что звезда стала чаще улыбаться, что говорит об улучшении ее здоровья.
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Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
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Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:27
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В МИД России заявили, что Москва зеркально ответит на киберсанкции Евросоюза в отношении россиян, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
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На Украине катастрофой назвали российский «Панцирь-С1»
Evo-rus.com вчера в 03:35
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На Аляске семь человек погибли при столкновении небольших самолетов
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Трамп назвал нелепым решение об отмене смертного приговора Царнаеву
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Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
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Армия и оружие
«Авианосцы против такого не устоят»: что испытывает Россия
РИА Новости вчера в 01:00
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Смартфоны Huawei впервые стали самыми продаваемыми в мире
Китайские смартфоны Huawei впервые стали самыми продаваемыми на планете, компания стала лидером по итогам второго квартала 2020 года, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 30 июля в 07:08