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РБК
РБК

В Хабаровске вновь провели шествие в поддержку Фургала

В Хабаровске 23-й день подряд прошел несанкционированный митинг в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Дневное шествие в поддержку Фургала в Хабаровске впервые не состоялось

В Хабаровске впервые за 22 дня митингов не состоялось дневное шествие в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости01:13
Подробнее о событии
News.ru

Шествие в поддержку Фургала впервые закончилось провалом в Хабаровске

News.ru01:33
Коммерсантъ

В Хабаровске впервые не состоялось дневное шествие в поддержку Фургала

Коммерсантъ06:52
RT на русском

В Хабаровске не состоялось шествие в поддержку Фургала

RT на русском06:27
REGNUM

В Хабаровске не состоялось несанкционированное шествие в поддержку Фургала

REGNUM01:54
РБК

В Хабаровске вновь провели шествие в поддержку Фургала

РБК07:39
РИА Новости

Дневное шествие в поддержку Фургала в Хабаровске впервые не состоялось

РИА Новости01:13
Transsibinfo

В Хабаровске закончились голуби протеста

Transsibinfo00:36

Одного из главарей исламистов ликвидировали на востоке Афганистана

Глава разведки ответвления «Хорасан» группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ассадулла Оракзаи ликвидирован в Афганистане, сообщает 2 августа TOLO News со ссылкой на Национальный директорат безопасности страны.
ИА Красная Весна05:56

«Рома» победила «Ювентус» в заключительном туре Серии А

Римская "Рома" одержала победу над туринским "Ювентусом" в матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Турине на "Альянц Стэдиум", завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
RT на русскомвчера в 16:42

Гендиректор «Факела» извинился перед болельщиками и наехал на руководство стадиона в Воронеже

Как отметил Роман Асхабадзе, и за условия для болельщиков на трибунах, и за качество поля отвечает директор спортивной площадки, которому «Факел» «платит немалые деньги, погасив все долги предыдущего руководства».
Блокнот Воронеж08:00

Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском07:09
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