В Хабаровске вновь провели шествие в поддержку Фургала
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В Хабаровске 23-й день подряд прошел несанкционированный митинг в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.В источнике
С чего всё началось
Дневное шествие в поддержку Фургала в Хабаровске впервые не состоялось
В Хабаровске впервые за 22 дня митингов не состоялось дневное шествие в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости01:13
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