Общество

ИнтерфаксИнтерфаксВ Хабаровске возобновился митинг в поддержку Фургала

Уличные акции после ареста губернатора края Сергея Фургала продолжаются в Хабаровском крае уже неделю. Самые массовые проходят в Хабаровске. Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву.
Читать в источнике
Комментировать246
с чего всё началось

В Хабаровске возобновился митинг в поддержку Фургала

На центральной площади перед зданием правительства Хабаровского края в субботу вечером возобновилась акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.
Интерфакс08:36

Подробнее о событии

Жители Хабаровска второй раз за день вышли на митинг в поддержку Фургала

Ведомости09:11

Власти в Хабаровске призвали разойтись участников второй за день акции в поддержку Фургала

ТАСС08:53

В Хабаровске началась вторая за день акция в поддержку Фургала

URA.Ru09:07

Министр здравоохранения Хабаровского края попросил участников митинга в поддержку Фургала разойтись из-за опасности коронавируса

Новая газета09:09

В Хабаровске возобновился митинг в поддержку Фургала

Московский Комсомолец08:48

В Хабаровске возобновился митинг в поддержку Фургала

Интерфакс08:36

В Хабаровске возобновился митинг в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала

Эхо Москвы09:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 10:07, Ашберн
Фигурное катание

В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская

РИА Новости 04:19
91
Армия и оружие

Шойгу обсудил с главой минобороны Азербайджана ситуацию в Закавказье

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов 18 июля обсудили по телефону обстановку в закавказском регионе.
Известия 07:48
101
Общество

Пираты похитили у берегов Бенина 13 российских и украинских моряков

RT на русском 08:41
79
Общество

В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала

Массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу.
Интерфакс 03:10
3,3K
Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
154
Здоровье

Михаил Ведерников: Обстановка с коронавирусом в Псковской области улучшается

«Ситуация с коронавирусом в Псковской области улучшается, за предыдущую неделю на 50% снизилось количество новых случаев заражения», - отметил Ведерников, добавив, что продолжает расти количество победивших коронавирус.
Псковское агентство информации 09:26
Происшествия

Прокурор не исключил умышленный поджог готического собора в Нанте

РБК 06:21
633
Политика

Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала

Газета.Ru вчера в 08:26
748
Кино

Стриминг-сервис Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов

Телеканал 360° 16 июля в 09:29
20
Футбол

Футболисты «Спартака» поздравили Газизова с днем рождения

Газета.Ru 06:47
Общество

В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной

В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.
РБК 08:13
244
Происшествия

В столичном СИЗО обнаружили call-центр мошенников

В московском СИЗО «Матросская тишина» обнаружили call-центр мошенников.
Известия 04:47
52
Происшествия

В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками

Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53
7
Общество

Уровень воды на китайской ГЭС превысил опасную отметку

News.ru 06:43
7
Авто

Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya

Новая стратегия Nissan, которая подразумевает производство 10 моделей в течение следующих 20 месяцев, идет полным ходом.
SpeedMe 06:40
38
Армия и оружие

Гиперзвуковая «супер-пупер» ракета США не смогла обойти «Авангард»

Гиперзвуковая ракета США не смогла обойти разработанный в РФ «Авангард».
Дни24 06:39
6
Армия и оружие

Российские военные заблокировали американских солдат в Сирии

Российские военные перехватили американских солдат на трассе в Сирии.
Газета.Ru 06:39
166
Общество

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК 05:26
226
Футбол

«Лидс» завоевал право играть в АПЛ спустя 16 лет

Легендарный "Лидс Юнайтед" под руководством Марсело Бьелсы впервые за 16 лет вышел в Английскую премьер-лигу (АПЛ).
Газета.Ru 08:12
Игры

Запущена масштабная распродажа серии симуляторов грузовика

Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил масштабную распродажу серии симуляторов грузовика. Речь об играх компании SCS Software.
Ferra вчера в 08:51
Экономика

Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes

По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ 16 июля в 04:30
129
Общество

В МЧС предупредили свердловчан о сильных дождях и грозах

Уральский меридиан 07:05
8
Общество

Китайский город перешел на режим военного времени из-за вспышки коронавируса

В китайском городе Урумчи — административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района — ввели режим военного времени из-за новой вспышки коронавируса.
Lenta.ru 09:51
Единоборства

Бойцу Петру Яну за победу в титульном поединке UFC подарили Mercedes

После боя Яну был вручен в качестве подарка автомобиль марки Mercedes. Подарок был сделан руководителем РМК Игорем Алтушкиным.
CT news вчера в 15:05
4
Футбол

В честь Бьелсы временно переименовали одну из улиц Лидса

Одна из улиц Лидса была переименована в честь главного тренера одноименного клуба Марсело Бьелсы.
Sports.ru 09:24
Происшествия

Годовалая девочка погибла под колесами автомобиля в Тульской области

Газета.Ru 08:53
6
Политика

Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину

Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвинили в передаче России секретной информации, сообщило издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы суда.
РИА Новости 08:05
97
Происшествия

Прокуратура начала проверку по факту затопления буксира в Красногорске

Красногорск, 18 июля 2020, 16:06 — REGNUM Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту затопления в Москва-реке буксира в подмосковном Красногорске.
REGNUM 09:06
14
Происшествия

В СКР раскрыли новые детали в деле об убийстве семьи Николая II

Следственный комитет РФ продолжает расследование дела о гибели членов царской семьи, возобновленного в 2015 году.
БИЗНЕС Online вчера в 02:50
1,8K
Происшествия

В Крыму пресекли деятельность финансовой пирамиды

Полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды в Крыму. За четыре года жертвами злоумышленников стали 600 человек.
RT на русском вчера в 16:20
5
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Фургала Больше новостей по теме
Главное