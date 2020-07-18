Общество

ИнтерфаксИнтерфаксВ Хабаровске возобновился митинг в поддержку Фургала

На центральной площади перед зданием правительства Хабаровского края в субботу вечером возобновилась акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.
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В Хабаровске возобновился митинг в поддержку Фургала

Уличные акции после ареста губернатора края Сергея Фургала продолжаются в Хабаровском крае уже неделю. Самые массовые проходят в Хабаровске. Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву.
Интерфакс08:36

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Жители Хабаровска второй раз за день вышли на митинг в поддержку Фургала

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В Хабаровске началась вторая за день акция в поддержку Фургала

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В Хабаровске возобновился митинг в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала

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В Хабаровске возобновился митинг в поддержку Фургала

Московский Комсомолец08:48

В Хабаровске возобновился митинг в поддержку Фургала

Интерфакс08:36

В Хабаровске возобновился митинг в поддержку Сергея Фургала

Говорит Москва08:59
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В NASA предупредили об опасном приближении к Земле астероида

Несмотря на столь близкое приближение, ученые заверили, что ES4 2011 года не представляет большой угрозы из-за своего маленького диаметра.
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В Украине появились локализованные «ГАЗели» под брендом HDC

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«Химки» находятся на втором месте по результатам сезона ФНЛ, который завершился досрочно. Клуб получил право по повышение класса.
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Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
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Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»

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