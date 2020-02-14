Происшествия
Говорит МоскваВ Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьеве
26 января хабаровчанин оставил в аэропорту Шереметьево двух своих сыновей шести и девяти лет. С мальчиками он передал записку, в которой просил определить детей в приют из-за безденежья.
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В Хабаровском крае задержан бросивший своих детей в Шереметьево мужчина
Московский Комсомолецвчера в 00:16
Комсомольчанина, бросившего детей в московском аэропорту, задержали в Хабаровске
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Хабаровский край сегодня13 февраля в 06:45
Комсомольчанина, бросившего сыновей в аэропорту Шереметьево, задержали в Хабаровске
КП - Хабаровск13 февраля в 06:50
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