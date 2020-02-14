26 января хабаровчанин оставил в аэропорту Шереметьево двух своих сыновей шести и девяти лет. С мальчиками он передал записку, в которой просил определить детей в приют из-за безденежья.

В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьеве

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