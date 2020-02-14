Происшествия

Говорит МоскваГоворит МоскваВ Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьеве

26 января хабаровчанин оставил в аэропорту Шереметьево двух своих сыновей шести и девяти лет. С мальчиками он передал записку, в которой просил определить детей в приют из-за безденежья.
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В Хабаровском крае задержан бросивший своих детей в Шереметьево мужчина

Московский Комсомолецвчера в 00:16

Комсомольчанина, бросившего детей в московском аэропорту, задержали в Хабаровске

Губерния13 февраля в 20:36

СК задержал мужчину, бросившего своих детей в Шереметьево

ТАСС13 февраля в 06:20

В Хабаровске задержан «шереметьевский отец», прилетевший с телевидением

Хабаровский край сегодня13 февраля в 06:45

Комсомольчанина, бросившего сыновей в аэропорту Шереметьево, задержали в Хабаровске

КП - Хабаровск13 февраля в 06:50

В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево

РИА Новости13 февраля в 06:15

Комсомольчанин, бросивший детей в Шереметево, задержан в Хабаровске

АиФ Хабаровск13 февраля в 05:52
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Сирийская ПВО отразила удары по Дамаску

Газета.Ru вчера в 13:43
Политика

Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
РИА Новости 02:31
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Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
Lenta.ru вчера в 08:50
Общество

Производитель провалившего испытания SSJ 100 обратится в прокуратуру

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) планирует обратиться в прокуратуру после того, как ее бывший конструктор Вадим Лукашевич рассказал о проваленных самолетом испытаниях по эвакуации пассажиров.
Lenta.ru вчера в 20:46
Происшествия

В Тульской области восемь человек пострадали при конфликте в общежитии

В городе Новомосковске Тульской области восемь студентов химико-технологического института были доставлены в больницу после конфликта в общежитии.
RT на русском 02:33
Шоу-бизнес

У Лолиты случился приступ после концерта

После концерта артистка вышла пообщаться с журналистами, но во время интервью сильно закашлялась.
НТВ вчера в 13:37
Происшествия

В Белгородской области эвакуировали более 220 горняков из шахты

РИА Новости 02:45
Авто

Volkswagen раскрыл подробности о версии Jetta для России

Представительство автопроизводителя в России написал первый пресс-релиз на свою популярную модель седан Volkswagen Jetta следующего поколения.
32CARS.ru вчера в 15:59
Биатлон

Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете

Газета.Ru 03:13
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru вчера в 00:46
Шоу-бизнес

Возлюбленная Тимати впервые показала лицо сына

Модель Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Ратмира. Фотография была опубликована в ее Instagram.
Газета.Ru 13 февраля в 10:31
Футбол

Голевой пас Головина помог «Монако» одолеть «Монпелье»

Футболисты «Монако» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Франции переиграли «Монпелье».
ProstoProSport вчера в 16:37
Происшествия

В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Вести.Ru 01:58
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность нарколаборатории в Крыму

Сотрудники ФСБ в Крыму пресекли деятельность крупной нарколаборатории.
РБК 02:20
Шоу-бизнес

Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих в разговоре с порталом Teleprogramma.pro заявила, что получает от государства вполне нормальную пенсию.
РИА Новости 00:54
Политика

США выделят миллиард долларов странам Европы на энергобезопасность

США выделят странам Центральной и Восточной Европы около 1 миллиарда долларов на проекты в сфере энергобезопасности в рамках инициативы "трех морей" по развитию регионального диалога, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 04:36
Здоровье

Власти Китая заявили о решающем моменте в борьбе с коронавирусом

Официальный представитель Национальной комиссии по здравоохранению КНР Лянь Ваннянь на пресс-конференции в Ухане заявил, что сейчас наступил «решающий момент» в борьбе с коронавирусом, сообщает Al Jazeera.
РБК 04:36
Здоровье

ВОЗ: две трети населения Земли могут заразиться коронавирусом

14.02.2020 Во Всемирной организации здравоохранения допустили, что коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения земного шара.
Портал Поиск вчера в 03:25
Авто

Hyundai показала тизер нового электрокара Prophecy

Официальная премьера нового электромобиля Hyundai Prophecy состоится уже через пару недель в рамках Женевского автосалона, двери которого откроются для СМИ уже 3 марта.
32CARS.ru вчера в 01:07
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям решили взять отпуск

Кейт Миддлтон и принц Уильям отдохнут от королевских обязанностей.
Paparazzi.ru вчера в 04:29
Происшествия

Суд арестовал мужчину, бросившего в Шереметьево детей

Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево в январе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС вчера в 21:30
Экономика

Мишустин констатировал дороговизну ипотеки для россиян

Премьер-министр России Михаил Мишустин, заявил что ипотека в России остается очень дорогой.
Газета.Ru 13 февраля в 04:04
Культура

Билли Айлиш представила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде

Газета.Ru вчера в 01:41
Здоровье

В Египте зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом подтверждён в Египте, инфицированный является гражданином Китая, сообщает El-Watan.
RT на русском вчера в 16:33
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета 13 февраля в 14:47
Общество

Танабе: Верю, что нам удастся сделать ещё один шаг вперёд

Тойохару Танабе, технический директор Honda F1, не сомневается в том, что первый год в истории команды AlphaTauri станет не менее успешным, чем два предыдущих сезона сотрудничества японских мотористов с Toro Rosso.
F1news.ru 04:34
Шоу-бизнес

Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей

Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Вечерний курьер вчера в 09:58
Экономика

Силуанов сообщил о финансировании задач Путина деньгами от Сбербанка

Условно утвержденные расходы на 2021 – 2022 годы (расходы, зарезервированные под будущие цели) составляют 1,6 трлн руб. Кроме того, по словам министра, прибыль, полученная от продажи Центробанком правительству доли в Сбербанке, позволит получить дополнительные доходы федерального бюджета, чтобы использовать их для выполнения поручений Путина из послания.
РБК 13 февраля в 05:48
Футбол

«Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках

«После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.
РБК вчера в 13:40
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Мужчина оставил своих детей в аэропорту ШереметьевоБольше новостей по теме
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