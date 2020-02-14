Происшествия

МонаВистаМонаВистаВ Хабаровске задержан мужчина, бросивший в Шереметьево своих детей

13 февраля сразу по прилету в Хабаровск вместе со съемочной группой ТВ ставший известным на всю страну Виктор Гаврилов, бросивший своих детей в Шереметьево, задержан.
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В Хабаровске задержан «шереметьевский отец», прилетевший с телевидением

Хабаровский край сегодня13 февраля в 06:45

Комсомольчанина, бросившего детей в московском аэропорту, задержали в Хабаровске

Губерния13 февраля в 20:36

Комсомольчанина, бросившего сыновей в аэропорту Шереметьево, задержали в Хабаровске

КП - Хабаровск13 февраля в 06:50

В Хабаровском крае задержан бросивший своих детей в Шереметьево мужчина

Московский Комсомолецвчера в 00:16

СК задержал мужчину, бросившего своих детей в Шереметьево

ТАСС13 февраля в 06:20

В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево

РИА Новости13 февраля в 06:15

Комсомольчанин, бросивший детей в Шереметево, задержан в Хабаровске

АиФ Хабаровск13 февраля в 05:52
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Футбол

«Шинник» и СКА поделили очки на Кубке ФНЛ

Стартовый матч группового этапа Олимп-Кубка ФНЛ для «Шинника» и ростовского СКА завершился вничью.
Матч ТВ 04:48
Политика

Лукашенко рассказал о намеках России на присоединение Белоруссии

Известия вчера в 17:52
Политика

Лавров проводит в Мюнхене встречу с главой МИД Германии

Позже Лавров проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с главой МИД Японии и Китая и выступит на Мюнхенской конференции.
ТАСС 03:46
Общество

Франция сообщила о первой в Европе смерти от коронавируса

Во Франции от нового типа коронавирусной инфекции умер 80-летний китайский турист, сообщила министр здравоохранения страны Аньез Бузин.
Ведомости 06:13
Общество

Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

Интерфакс 04:49
Биатлон

Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете

Сборная России лишена золотых медалей в мужской биатлонной эстафете на Олимпиаде 2014 года в Сочи из-за дисквалификации Евгения Устюгова.
Газета.Ru 03:13
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике

Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Bimru.ru вчера в 09:05
Экономика

Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке

Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
РИА Новости 03:27
Политика

Макрон высказался об антироссийских санкциях

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
RT на русском 06:14
Происшествия

Машинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире

На станции Владимир машинист умер в поезде "Ласточка".
Газета.Ru 06:11
Общество

Годовщину вывода советских войск из Афганистана отметят в Пскове

Московский Комсомолец Псков вчера в 09:46
Единоборства

Арестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной России

Известия вчера в 09:13
Политика

В ГП прокомментировали отказ Нидерландов передать материалы по MH17

Российская Генпрокуратура просила Нидерланды передать ей материалы по делу о крушении рейса MH17, но получила отказ, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:02
Общество

Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта

Сообщения об уходе известного артиста Александра Ширвиндта из Театра сатиры являются всего лишь слухами, заявляют в театре.
Вести.Ru 05:21
Футбол

Голевой пас Головина помог «Монако» одолеть «Монпелье»

Футболисты «Монако» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Франции переиграли «Монпелье».
ProstoProSport вчера в 16:37
Политика

Помпео назвал Huawei троянским конем китайской разведки

«Huawei и другие китайские компании с господдержкой — троянские кони китайской разведки», — добавил Помпео.
Известия 04:25
Технологии

Названа минимальная стоимость Sony PlayStation 5

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Bloomberg, высокая стоимость новой консоли связана с тем, что производитель будет использовать дорогостоящие комплектующие, которые не так-то просто будет достать для активного выпуска предлагаемой консоли.
ToDay News Ufa вчера в 07:54
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Газета.Ru вчера в 00:46
Происшествия

Больше 180 человек пострадали в массовых беспорядках в Казахстане

7 февраля в Кордайском районе произошла массовая драка с участием порядка 1 тыс. человек.
Известия 02:34
Происшествия

Путин помиловал трех граждан России

Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.
Газета.Ru вчера в 15:13
Политика

Зеленский предложил разводить войска в Донбассе по секторам

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением разводить войска в Донбассе по секторам.
Известия 06:12
Происшествия

В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Вести.Ru 01:58
Общество

Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса

Ранее ученые сообщали, что новый тип коронавируса на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.
РИА Новости 03:41
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Армия и оружие

Войска Турции блокировали стратегическую трассу в Сирии

Взгляд.ру 13 февраля в 23:17
Шоу-бизнес

Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети

В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
News.ru вчера в 07:35
Кино

В новом фильме Marvel появится семья супергероев-геев с двумя детьми

В новой картине Marvel будет показана семья супергероев-геев, которая растит двоих детей.
Актуальные Новости вчера в 03:48
Авто

Составлен рейтинг самых популярных китайских автомобилей в России

Эксперты агентства «АвтоСТАТ-Инфо» составили рейтинг самых популярных китайских автомобилей в РФ.
Автоновости дня 03:58
Футбол

«Боруссия» повторила рекорды результативности «Баварии» и «Гамбурга»

Евро-футбол.ру 02:56
Общество

Филипп Киркоров борется с соблазнами в клипе на трек «Романы»

Российский певец Филипп Киркоров представил в сети новый трек "Романы" и опубликовал на YouTube клип на него.
РИА Новости вчера в 03:30
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Мужчина оставил своих детей в аэропорту ШереметьевоБольше новостей по теме
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