Происшествия
МонаВистаВ Хабаровске задержан мужчина, бросивший в Шереметьево своих детей
13 февраля сразу по прилету в Хабаровск вместе со съемочной группой ТВ ставший известным на всю страну Виктор Гаврилов, бросивший своих детей в Шереметьево, задержан.
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В Хабаровске задержан «шереметьевский отец», прилетевший с телевидением
Хабаровский край сегодня13 февраля в 06:45
Комсомольчанина, бросившего детей в московском аэропорту, задержали в Хабаровске
Губерния13 февраля в 20:36
Комсомольчанина, бросившего сыновей в аэропорту Шереметьево, задержали в Хабаровске
КП - Хабаровск13 февраля в 06:50
В Хабаровском крае задержан бросивший своих детей в Шереметьево мужчина
Московский Комсомолецвчера в 00:16
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«Шинник» и СКА поделили очки на Кубке ФНЛ
Стартовый матч группового этапа Олимп-Кубка ФНЛ для «Шинника» и ростовского СКА завершился вничью.
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Лукашенко рассказал о намеках России на присоединение Белоруссии
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Лавров проводит в Мюнхене встречу с главой МИД Германии
Позже Лавров проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с главой МИД Японии и Китая и выступит на Мюнхенской конференции.
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Франция сообщила о первой в Европе смерти от коронавируса
Во Франции от нового типа коронавирусной инфекции умер 80-летний китайский турист, сообщила министр здравоохранения страны Аньез Бузин.
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Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете
Сборная России лишена золотых медалей в мужской биатлонной эстафете на Олимпиаде 2014 года в Сочи из-за дисквалификации Евгения Устюгова.
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Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике
Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
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Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
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Макрон высказался об антироссийских санкциях
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
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Машинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире
На станции Владимир машинист умер в поезде "Ласточка".
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Годовщину вывода советских войск из Афганистана отметят в Пскове
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Арестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной России
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В ГП прокомментировали отказ Нидерландов передать материалы по MH17
Российская Генпрокуратура просила Нидерланды передать ей материалы по делу о крушении рейса MH17, но получила отказ, сообщается на сайте ведомства.
Общество
Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта
Сообщения об уходе известного артиста Александра Ширвиндта из Театра сатиры являются всего лишь слухами, заявляют в театре.
Футбол
Голевой пас Головина помог «Монако» одолеть «Монпелье»
Футболисты «Монако» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Франции переиграли «Монпелье».
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Помпео назвал Huawei троянским конем китайской разведки
«Huawei и другие китайские компании с господдержкой — троянские кони китайской разведки», — добавил Помпео.
Технологии
Названа минимальная стоимость Sony PlayStation 5
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Bloomberg, высокая стоимость новой консоли связана с тем, что производитель будет использовать дорогостоящие комплектующие, которые не так-то просто будет достать для активного выпуска предлагаемой консоли.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Происшествия
Больше 180 человек пострадали в массовых беспорядках в Казахстане
7 февраля в Кордайском районе произошла массовая драка с участием порядка 1 тыс. человек.
Происшествия
Путин помиловал трех граждан России
Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.
Политика
Зеленский предложил разводить войска в Донбассе по секторам
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением разводить войска в Донбассе по секторам.
Происшествия
В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон
Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Общество
Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
Ранее ученые сообщали, что новый тип коронавируса на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.
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Православные отмечают Сретение Господне
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Войска Турции блокировали стратегическую трассу в Сирии
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Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети
В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
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В новой картине Marvel будет показана семья супергероев-геев, которая растит двоих детей.
Авто
Составлен рейтинг самых популярных китайских автомобилей в России
Эксперты агентства «АвтоСТАТ-Инфо» составили рейтинг самых популярных китайских автомобилей в РФ.
Футбол
«Боруссия» повторила рекорды результативности «Баварии» и «Гамбурга»
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Филипп Киркоров борется с соблазнами в клипе на трек «Романы»
Российский певец Филипп Киркоров представил в сети новый трек "Романы" и опубликовал на YouTube клип на него.